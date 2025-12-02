China: "Generación Hanfu" fusiona tecnología y tradiciones milenarias para redefinir su identidad
Publicado:
Mientras el mundo avanza hacia una digitalización cada vez más profunda, la juventud en China está protagonizando un fenómeno singular: una vuelta masiva a las raíces ancestrales, pero potenciada por las herramientas del siglo XXI. En conversación con nuestro medio, Carla Morales, experta del Instituto Confucio Santo Tomás, desglosó cómo las nuevas generaciones están liderando este renacimiento cultural.