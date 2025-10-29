El lunes se celebró en Pekín el lanzamiento de "The Heritage Guardian", un documental producido por China Media Group (CMG) que será transmitido en los principales medios de comunicación de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), entre ellos Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Irán y Bielorrusia.

La iniciativa busca acercar las culturas de Asia Central y el mundo chino, reforzando el papel de la OCS como espacio de diálogo y entendimiento mutuo.

Según explicó CMG, "The Heritage Guardian" relata historias reales que reflejan la preocupación del presidente Xi Jinping por la preservación y desarrollo del patrimonio cultural.

El documental busca explicar, de forma accesible para el público internacional, la esencia del Pensamiento de Xi Jinping sobre la Cultura y cómo este enfoque se traduce en políticas de protección patrimonial, educación y diplomacia cultural.

