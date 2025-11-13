Comercio instantáneo y video-shopping impulsan el Día del Soltero más extenso de la historia

El volumen de ventas registrado en el mayor festival de comercio electrónico celebrado en China cada año, el "Día del Soltero", aumentó un 14,2% interanual en la recién celebrada edición, la más prolongada hasta el momento con 37 días de duración, según estimaciones divulgadas hoy por la consultora Syntun.

Las transacciones alcanzaron unos 1,7 billones de yuanes (238.304 millones de dólares, 205.623 millones de euros), aunque la consultora advierte de que la mencionada tasa de crecimiento ha de ser tomada en el contexto de que la maratón de compras comenzó este año una semana antes, el 7 de octubre.

Además, la explosión del 'comercio instantáneo' -un modelo impulsado por Alibaba que ofrece entregas en horas ya no solo de comida sino también de ropa u otros productos que tradicionalmente no se repartían en el mismo día- también ha favorecido la subida, apunta el informe, publicado en la cuenta de Syntun en la popular red social WeChat.

El trono de plataformas se lo llevan Tmall, uno de los principales portales del grupo Alibaba; su gran rival, JD.com, y, en tercer lugar, la versión local de TikTok, Douyin, reflejando el auge del comercio electrónico promocionado a través de plataformas de vídeo.

Por productos, Syntun sitúa en el 'top 3' de categorías por ventas a electrodomésticos, con un 16,5% del total de transacciones; teléfonos inteligentes ('smartphones') y otros dispositivos digitales (14,6%), y ropa (14%).

Asimismo, el dossier habla también de un mayor interés de los consumidores por productos saludables -incluso, por ejemplo, en la comida para mascotas- y en la integración de la inteligencia artificial (IA) tanto en tareas de mercadotecnia como de eficiencia en las cadenas de suministro o atención al cliente.