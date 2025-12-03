Delegación china visitó Codelco Ventanas para impulsar cooperación en industria del cobre

Una delegación de ejecutivos y funcionarios de la provincia china de Jiangxi, encabezada por Xiao Yun, director de la Comisión de Activos Estatales regional, visitó el esta semana la División Ventanas de Codelco, en Puchuncaví.

El objetivo fue intercambiar experiencias, revisar proyectos estratégicos y explorar oportunidades de cooperación en la industria del cobre, un sector clave para ambas economías.

Durante la jornada, los representantes chinos sostuvieron una reunión con el Comité Ejecutivo de la División. Allí, el gerente general de Codelco Ventanas, Ricardo Weishaupt, presentó la historia de la operación, su capacidad productiva y los principales desafíos en curso.

Posteriormente, la comitiva recorrió la Refinería Electrolítica, donde pudo observar los procesos que permiten producir cátodos grado A, reconocidos internacionalmente -y muy demandados por empresas chinas- por su alta calidad y trazabilidad.

Tecnología china en Ventanas

La delegación también visitó la zona donde avanza la instalación del nuevo Horno Cilíndrico Rotatorio, fabricado por la empresa china Nerín, presente en la visita.

El equipo entrará en operaciones en agosto de 2026 y forma parte de la estrategia de modernización e innovación tecnológica de la División.

Esta iniciativa se alinea con la planificación corporativa de Codelco y con el diseño de un nuevo modelo operacional para la refinería, según destacó Weishaupt.

Jiangxi: epicentro minero del cobre en China

La provincia de Jiangxi es considerada la capital del cobre en China continental y alberga a Jiangxi Copper, la empresa minera estatal más importante del país.

En 2024, la compañía produjo más de dos millones de toneladas de cátodos, manteniéndose como uno de los actores industriales más relevantes del mercado global y un socio comercial histórico de Codelco.

Al cierre de la visita, Xiao Yun agradeció la hospitalidad de Codelco Ventanas y expresó optimismo respecto a futuros proyectos conjuntos. Destacó que estas instancias fortalecen la colaboración internacional en la industria del cobre, un punto estratégico tanto para Chile como para China.

El gerente general Ricardo Weishaupt valoró el encuentro, subrayando que "estas instancias de acercamiento y colaboración van en línea con nuestra planificación estratégica, en particular con el diseño de un nuevo modelo operacional para nuestra refinería, y con lo que está impulsando la Corporación para abrir nuevas oportunidades que aporten al desarrollo de la minería chilena".