En Filsa: Foro abordó cooperación editorial entre Chile y China

El viernes se llevó a cabo en Santiago el Foro de Modernización al Estilo Chino y Nuevas Oportunidades de Cooperación en Publicaciones entre China y América Latina, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) 2024.

La actividad fue liderada por la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones y organizado por instituciones como la Editorial de la Universidad Renmin de China, la Corporación de Importación y Exportación de Libros de China y la Comunidad Editorial de Cooperación entre Los Países de la Franja y la Ruta.

La actividad es también un foro editorial de alto nivel organizado por la Comunidad Editorial de Cooperación entre Los Países de la Franja y la Ruta en Sudamérica, y está incluido en la lista de resultados de cooperación multilateral de la tercera Cumbre de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, lo que supone otro hito para la industria editorial china en el marco de la iniciativa.

Niu Qingbao, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en la República de Chile; Zhao Haiyun, subdirector general de la Oficina de Administración de Importaciones y Exportaciones del Departamento de Publicidad Exterior del Comité Central del Partido Comunista de China e inspector de primera clase y Fernando Reyes Matta, el ex embajador de Chile en China asistieron al foro y pronunciaron discursos.

Más de 120 representantes de los gobiernos, instituciones editoriales e institutos de investigación científica de China, Chile, Argentina, Bolivia y otros países participaron en la reunión.

El moderador del foro fue Li Yongqiang, secretario del Comité del Partido, presidente del Consejo de Administración de la Editorial de la Universidad Renmin de China y presidente de la Comunidad Editorial de Cooperación entre Los Países de la Franja y la Ruta.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Los invitados se reunieron para abrir un nuevo capítulo en la cooperación editorial China-América Latina, lo cual proporcionó un fiesta de conocimientos y cultura a los participantes en un cálido ambiente. El foro se dividió en dos temas: "Oportunidades y Desafíos de la Modernización Conjunta entre China y América Latina" y "Logros y Perspectivas de la Cooperación Editorial entre China y Chile en la Nueva Era".

Centrándose en "Oportunidades y Desafíos de la Modernización Conjunta entre China y América Latina", pronunciaron palabras sucesivamente Kang Zhen, vicerrector de la Universidad Normal de Beijing, Luis Schmidt Montes, ex embajador de Chile en China, Yang Fengcheng, decano de la Escuela de Historia del PCCh y Construcción del Partido de la Universidad Renmin de China, Jorge Malena, presidente del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, Xu Yongjun, profesor de la Escuela de la Gestión de Recursos Informáticos y director del Centro de Documentación y Publicaciones de la Universidad Renmin de China, y Andrés Borquez, director de la Escuela de Estudios Asiáticos de la Universidad de Chile.

Los expertos y académicos debatieron en profundidad sobre las singulares vías de la modernización al estilo chino, la experiencia de éxito y su inspiración para el proceso de modernización de los países latinoamericanos. Los expertos chinos señalaron que la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh ha elaborado un amplio plan estratégico para la modernización al estilo chino, que no sólo es una opción inevitable para el propio desarrollo de China, sino que también proporciona una valiosa experiencia para un gran número de países en desarrollo, incluida América Latina.

China está dispuesta a trabajar con los países latinoamericanos para explorar conjuntamente el camino de la modernización de acuerdo con sus respectivas condiciones nacionales y para promover el aprendizaje mutuo de civilizaciones y la interconectividad entre pueblos a través de la cooperación y los intercambios académicos y culturales.

Los académicos de Chile y Argentina, por su parte, compartieron sus ideas y puntos de vista sobre la modernización al estilo chino desde la perspectiva de sus países. Creen que la modernización al estilo chino se centra en el desarrollo coordinado de la economía, la política, la cultura, la sociedad y la civilización ecológica, y proporciona un modelo de desarrollo del que pueden aprender los países latinoamericanos. Al mismo tiempo, también expusieron los retos a los que se enfrentan en el proceso de modernización, como el desequilibrio del desarrollo económico y la cuestión de la equidad social, y expresaron su deseo de reforzar la cooperación con China para abordar conjuntamente estos retos.

LOGROS Y PERSPECTIVAS

En el segundo tema, pronunciaron palabras sucesivamente Zhang Jichen, subgerente general de China Publishing & Media Holdings Co., Ltd., Soledad Abarca, directora de la Biblioteca Nacional de Chile, Feng Yunsheng, presidente de China Education Publishing & Media Group Co., Ltd., Marcos Barraza, ex ministro de desarrollo social de Chile, Rui Hong, director general y editor general del Grupo de Publicaciones Unidas de Zhejiang, Vivian Lavin, gerente general de VLP Agencia de Derechos de Autor, Chile, y Zong Junfeng, asesor de la Editorial de la Universidad de Tsinghua, y otros jefes de instituciones editoriales culturales e investigadores, repasando los fructíferos logros de la cooperación editorial China-América Latina y China-Chile en los últimos años y mirando hacia las perspectivas futuras de la cooperación.

Los editores de ambos países expresaron que con el continuo desarrollo de las relaciones China-Chile, el comercio de libros entre los dos países sigue creciendo y los intercambios culturales son cada vez más frecuentes. Los editores de ambos países deben seguir dando rienda suelta a sus propias fortalezas para construir una plataforma más favorable y eficiente para la cooperación editorial China-Chile y seguir expandiendo los frutos de la cooperación al mercado hispanohablante de América Latina, de tal forma que se impulse conjuntamente la prosperidad de la cultura China-América Latina y China-Chile.

Este foro llevó la cooperación de la industria editorial china en América Latina a un nivel más alto y a un campo más amplio. El foro consiguió una serie de importantes logros: en primer lugar, la Comunidad Editorial de Cooperación entre Los Países de la Franja y la Ruta dio bienvenida a nuevos miembros. Varios institutos de investigación y editoriales de América Latina como Radio Cooperativa, Descubre China de Chile, y la Redacción del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales se unieron a la Comunidad.

Li Yongqiang, el presidente de la Comunidad emitió un informe sobre los resultados de desarrollo de la Comunidad, con la esperanza de utilizar la plataforma de la cooperativa como base para promover aún más la amplia cooperación entre los editores de China y América Latina; en segundo lugar, la industria editorial china publicó varios libros en español en cooperación con homólogos latinoamericanos, como por ejemplo Brote y práctica del Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era en Zhejiang de Grupo de Publicaciones Unidas de Zhejiang, Conocer de cerca la modernización al estilo chino de la Editorial Intercontinental China, la serie de China moderna de la Editorial de la Universidad Renmin de China y Origen y frutos de la "milagro chino": China en la vía de la gran revitalización de la nación china de la Corporación de Importación y Exportación de Libros de China.

Finalmente, se lograron varias firmas entre las instituciones, como la firma de un acuerdo de cooperación en materia de derechos de autor entre la Editorial de la Universidad Renmin de China y la Editorial Hueders para la edición en español de Modernización al estilo chino para la prosperidad compartida por todo el pueblo.

CONCLUSIONES

Tras la exitosa conclusión del foro, los invitados expresaron que el foro no sólo mejoró su comprensión y conocimiento de la modernización al estilo chino, sino que también les brindó una valiosa oportunidad para intercambiar ideas y cooperar con sus colegas de la industria editorial de China y América Latina.

Esperan la celebración de más actividades similares en el futuro, que inyectarán nueva vitalidad e ímpetu a la cooperación editorial entre China y América Latina. La exitosa celebración del Foro de Modernización al Estilo Chino y Nuevas Oportunidades de Cooperación en Publicaciones entre China y América Latina no sólo demostró la influencia y el poder discursivo internacional de China en el campo de publicación, sino que también proporcionó nuevas ideas y direcciones para la cooperación editorial China-América Latina.

Se cree que con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la cooperación editorial China-América Latina marcará el comienzo de un mañana mejor.