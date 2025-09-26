Una cesta de flores gigante adorna la Plaza de Tiananmén
Publicado:
Fotos Destacadas
Palestinos son desplazados mientras Israel continúa con ataques aéreos en Gaza
Bombardeo ruso en Kiev deja al menos cuatro fallecidos
Las ausencias en la nómina de La Roja para el amistoso frente a Perú
Fotos Recientes
Una cesta de flores gigante adorna la Plaza de Tiananmén
La formación de La Roja para desafiar a Japón en el Mundial sub 20
Esteban Matus lideró la victoria de Audax Italiano sobre Huachipato en La Florida
Una cesta de flores gigante, de 18 metros de altura, fue instalada en la Plaza de Tiananmén en Pekín.
La estructura tiene como objetivo adornar el icónico lugar para la próxima festividad del Día Nacional de la República Popular China, que se celebra el 1 de octubre, atrayendo a locales y turistas por igual.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados