Chile amplía su huella exportadora en el mercado chino a 55 años de relaciones diplomáticas

En el marco del aniversario número 55 de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó en conversación con Efecto China de Cooperativa que el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 59 mil millones de dólares.

Desde 2009, China se ha consolidado como el principal socio comercial de Chile, representando el 32% del comercio exterior nacional. El país asiático lidera las exportaciones y también es el principal origen de productos tecnológicos importados, como smartphones, automóviles, computadoras y baterías eléctricas.

Del cobre a las cerezas

La subsecretaria recordó que Chile fue el primer país de Sudamérica en reconocer a China, en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gigante asiático y en apoyarlo en su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Durante los últimos 20 años, las exportaciones chilenas han pasado de 8 mil millones de dólares en 2005 a más de 59 mil millones en la actualidad. Aunque el cobre sigue siendo el principal producto -con un 70% de la canasta exportadora-, la participación de otros sectores ha ido en aumento, destacando las cerezas frescas, el carbonato de litio, la celulosa, el yodo y las ciruelas.

Además, diversas regiones del país tienen hoy a China como destino prioritario de sus envíos, entre ellas Antofagasta, Biobío, O'Higgins, Maule, Ñuble, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos.

Inversión y cooperación para la productividad

Según cifras del Banco Central, el stock de inversión extranjera directa (IED) de China en Chile asciende a 764 millones de dólares, concentrado principalmente en energías renovables, minería, telecomunicaciones, transporte y retail.

Sanhueza enfatizó que la relación bilateral también se fortalece a través de comisiones administradoras del TLC, que abordan temas regulatorios, fitosanitarios y de cooperación en innovación. "Ser pioneros en esta relación nos ha permitido tener una alianza madura y estable, que facilita el diálogo y la solución de problemas", afirmó.

Tecnología y futuro compartido

En cuanto al futuro, la subsecretaria subrayó la necesidad de diversificar la canasta exportadora y avanzar hacia productos con mayor valor agregado y base tecnológica.

"El desafío es incorporar las nuevas tecnologías -como la inteligencia artificial y la robótica- en nuestras formas de producción para aumentar la productividad y no quedarnos atrás", señaló.

Finalmente, Sanhueza destacó la próxima Chile Week China 2025, que se realizará en cuatro ciudades del país asiático, como una oportunidad para promover nuevos productos chilenos y reforzar los lazos económicos entre ambas naciones.