Esta semana conversamos sobre la integración cultural entre chinos y chilenos junto al subdirector del Departamento de Gestión de Supervisión d CGE, Chengzu Liu.

En el ciclo por los 55 años de relaciones bilaterales entre ambos países, en esta oportunidad hablamos sobre el futuro de esta amistad diplomática con el director del Núcleo Milenio ICLAC, Francisco Urdinez.

Y Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos enseñó sobre una de las revoluciones urbanas más visibles de China: Los buses eléctricos.

