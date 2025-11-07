Plan Quinquenal: China proyecta fortalecer su educación superior con mayor acceso y calidad

China impulsará la expansión y mejora de la educación superior durante los próximos cinco años, según la propuesta del XV Plan Quinquenal (2025-2030) publicada tras la última sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China.

El objetivo es aumentar la matrícula en programas de pregrado y elevar la calidad de la formación universitaria para responder al desarrollo económico y social del país.

Durante el XIV Plan Quinquenal, China alcanzó una tasa bruta de matriculación del 60,8% en educación superior, con 55 millones de estudiantes graduados en universidades y centros de estudios avanzados.

El nuevo plan busca profundizar ese avance. Según Zhang Nanxing, directora del Instituto de Educación Superior de la Academia Nacional de Ciencias de la Educación de China, la propuesta define una dirección estratégica más clara para la reforma universitaria, orientada a fortalecer la innovación y la formación de capital humano avanzado.

La iniciativa apunta a que las universidades chinas ajusten sus programas académicos a sectores clave para el desarrollo del país, como tecnología, infraestructura, salud, ciencia aplicada y modernización industrial.

Zeng Tianshan, subdirector del Instituto de Currículo y Textos Escolares del Ministerio de Educación, señaló que las instituciones deberán mejorar la pertinencia y adaptabilidad de la formación, para que los nuevos profesionales respondan a necesidades reales, tanto sociales como productivas.

"La educación superior debe servir al desarrollo económico y social", afirmó Zeng.

Uno de los ejes del nuevo plan es extender recursos educativos de alta calidad a más grupos sociales, reduciendo brechas territoriales y económicas entre estudiantes.