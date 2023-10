CircularFest: Evento de economía abordará cooperación, finanzas y comunicaciones circulares

Este 2 y 3 de noviembre llega a Santiago el evento internacional Circularfest, que consistirá en un seminario con mesas de debate para abordar distintos temas sobre economía circular.

La instancia organizada por el Centro de Economía Circular (Circulartec), con apoyo de la Pontificia Universidad Católica, ya tuvo sus primeras jornadas en Iquique y Copiapó, donde se debatieron conceptos de Cooperación, Finanzas y Comunicaciones Circulares.

Ahora en la capital se desarrollará en el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Pontificia Universidad Católica.

En la programación destacan exposiciones como "Economía circular en el norte y sur global ¿hacia dónde vamos?" encabezada por el keynote speaker invitado, Gonzalo Muñoz, UN Climate Change High-Level Champion COP25. Junto a aquello, otra instancia a resaltar es una mesa redonda en la que se debatirá el tema "La alianza financiera público-privada para la sostenibilidad y la circularidad", con participantes de distintas entidades financieras.

En una segunda mesa de debate se planteará el tema "Desarrollar capacidades de innovación tecnológicas para el desarrollo sostenible y circular", con la presencia de Claudio Maggi, gerente corporativo de Corfo, y Pedro Bouchon, vicerrector de Investigación de la UC.

SEGUNDA JORNADA

En el segundo día del festival de circularidad más importante de Chile y Latinoamérica, el periodista y director ejecutivo de País Circular, Gustavo Guerra, tendrá la misión de ser el keynote speaker que tendrá a cargo la exposición del tema "Comunicar circularidad sin caer en el greenwashing".

Luego corresponde el turno a la mesa de debate denominada "El rol de las comunicaciones para impulsar la economía circular", actividad que contará con la participación de María Elena Dressel, periodista y conductora en radio La Clave; Claudio Macías, co-conductor de "Piensa Circular" de Cooperativa y editor de piensacircular.com; Anda Capilnasiu, head of Sustainability Initiatives & Circular Economy de ENEL Chile.

Adriana Zacarias, head of the Global Opportunities for Sustainable Development Goals UNEP, será la encargada de la charla "Economía Circular, avanzar en cooperación para la transición global".

Finalizando la segunda jornada estará el panel de conversación con el tema "Cooperación internacional para la circularidad". En la mesa redonda estarán presentes Nicole Stopfer, consultora Internacional, exdirectora del programa de seguridad energética y cambio climático EKLA-KAS de Kenya; Mercedes Peñas, coordinadora académica del Laboratorio de Innovación en economía circular y desarrollo territorial, AECID de Costa Rica; además de Luis Martínez, director en Circulartec, académico y director ejecutivo del Centro Latinoamericano para las relaciones con Europa (CELARE).

Sobre esta instancia, Andreé Henríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, Circulartec, explicó que "CircularFest es una instancia donde el sector privado, públicos y académico se encuentran para compartir sus visiones y experiencias en la implementación de la economía circular. Invitando a todos los actores nacionales a sumarse a un proceso de transformación que debe ser altamente cooperativo y de sentido estratégico".

Comunicaciones, temática relevante en Circularfest

Anda Capilnasiu, Head of Sustainability Initiatives & Circular Economy de ENEL Chile, manifestó que "el modelo de economía circular es un acelerador de la sostenibilidad, una solución real y practica que nos permite enfrentar los retos medioambientales y al mismo tiempo crea nuevas oportunidades de empleo".

Agregó que "es sumamente importante tener instancias para comunicar, conversar y compartir con la sociedad y con la mayor cantidad de actores públicos y privados los conceptos de la circularidad, las iniciativas, los avances, los casos de éxito, difundiendo buenas prácticas. Así generamos una red, se potencian las colaboraciones, la innovación, creamos conciencia, nos podemos inspirar y motivar, y promovemos cambios en nuestros comportamientos, en nuestros negocios y en nuestro entorno".

Cooperativa y editor de piensacircular.com Anda Capilnasiu, Head of Sustainability Initiatives & Circular Economy de ENEL Chile y Claudio Macias, , co-conductor de "Piensa Circular" dey editor de

En tanto, Claudio Macías, periodista y co-conductor del programa "Piensa Circular", habló sobre la importancia de este evento relevando la economía circular: "Como todo cambio de paradigma, la economía circular debe derribar casi dos siglos de un comportamiento cultural y económico que el avance de la sociedad nos ha empujado. Estamos muy acostumbrados a comprar, usar y desechar, y los aparatos económicos se han adaptado a esa lógica, produciendo a grandes volúmenes y a precios muy bajos; pero lo que cuesta barato en un lado, se paga caro en el otro. Y en este caso, el costo de consumir desechable lo está pagando el planeta".

Agregó que "la comunicación, por ende, es un componente clave de este nuevo modelo que permitirá empujar cambios de hábitos en la ciudadanía en torno al reciclaje, la reutilización, la reparación y la preferencia por productos sostenibles", enfatizando finalmente la temática de su mesa redonda sobre "El rol de las comunicaciones para impulsar la economía circular".

Esta iniciativa es organizada con el apoyo de la Corporación de Fomento y Producción (Corfo) y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Este es un contenido patrocinado.