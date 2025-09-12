Agotada preventa: Inicia venta general de entradas para Ricardo Arjona en Chile

El próximo 5 y 7 de junio de 2026, el Movistar Arena será testigo de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira, una experiencia musical y visual que conquistará a miles de fanáticos en su paso por distintas ciudades y que aterrizará en Santiago con una producción de primer nivel.

Para los miles de seguidores que deseen ser parte de este esperado regreso, la venta de entradas se iniciará a las 13:00 horas este viernes 12 de septiembre, de manera exclusiva a través del sistema Puntoticket.

El vínculo de Arjona con Chile ha sido siempre especial, consagrándose como uno de los artistas más importantes y queridos por el público nacional tras haber alcanzado un récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena.

La relación de Arjona con nuestro país va más allá de la música. Es un vínculo que se ha preservado en el tiempo y ha conmovido el corazón de cada espectador.

Sus presentaciones no solo llenan estadios, sino que crean una energía colectiva que es palpable en cada nota, en cada aplauso y en cada mirada compartida. Una muestra de esta conexión única fueron sus últimos shows sold out en el Estadio Bicentenario de La Florida, momentos que permanecerán grabados en la memoria de sus fans para siempre y que reafirmaron el lugar especial que Chile ocupa en su trayectoria artística.

Crónica de viaje hasta llegar a Seco

El viaje comenzó justamente en Santiago de Chile. El último concierto de Blanco y Negro fue el número 159; una despedida que en un inicio se había visto interrumpida por una crisis de salud que Arjona arrastraba desde hacía más de 20 años. A pesar de tratamientos y ejercicios para fortalecer su columna, el dolor se intensificó al punto de casi impedirle caminar.

Tras el concierto en Santiago, llegó al hotel con seis infiltraciones en la espalda que poco habían aliviado la dolencia, y con un diagnóstico médico que incluso advertía que una operación podría empeorar su condición. Con medicinas y una faja que le permitió mantenerse de pie, logró culminar aquella gira que vendió más de 2 millones de boletos y que se convirtió en una de las más significativas de su carrera. En ese momento, escribió una carta que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Sin embargo, esa aparente retirada se transformó en la antesala de un nuevo capítulo: Lo Que el Seco No Dijo - La Gira.

La noticia llega luego de que Arjona agotara en apenas seis horas más de 15.000 entradas para el Madison Square Garden en Nueva York, escenario que no solo conquistó una vez, sino en dos fechas sold out consecutivas. A este logro se suma lo ocurrido en Miami, donde las primeras dos funciones de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira se agotaron en cuestión de horas, replicando el fenómeno que ya había marcado con Blanco y Negro, su gira más exitosa hasta la fecha.

Sin embargo, todo apunta a que este nuevo tour la superará ampliamente: 23 presentaciones en Guatemala -su tierra natal, donde es considerado una figura de referencia mundial- debutarán como parte de esta travesía histórica. Lo que parecía imposible ya es una realidad: antes incluso de iniciar oficialmente, Lo Que el Seco No Dijo se perfila como un fenómeno imparable, confirmando que esto recién comienza.

