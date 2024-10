All+: el nuevo plan de fidelidad de All Nutrition, la empresa chilena enfocada en salud y nutrición

Bajo el lema "Tu Compañero en el Camino hacia tu Mejor Versión", All Nutrition presenta All+, un innovador plan de fidelidad diseñado para apoyar a sus clientes en su búsqueda de una mejor versión de sí mismos.

"En All Nutrition, creemos firmemente en el poder de la perseverancia y el compromiso. Sabemos que el camino hacia un estilo de vida saludable y equilibrado puede estar lleno de desafíos, y es por eso que queremos recompensar a nuestros clientes por su constancia y dedicación", afirma Enrique Costa, Head of Ecommerce de All Nutrition.

La marca se compromete a acompañar a sus clientes en cada paso de su transformación, ya sea que estén comenzando su viaje hacia una vida más saludable o avanzando en sus metas. All+ está diseñado para ofrecer recompensas a medida que se construyen hábitos positivos, reconociendo cada esfuerzo y pequeño logro.

¿Cómo nace All+?

El programa All+ surge de una visión clara: crear una plataforma de fidelización que realmente se ajuste a las necesidades y expectativas de las personas. Tras evaluar diferentes opciones en el mercado, All Nutrition concluyó que ningún sistema existente cumplía con los estándares deseados. Así, decidieron desarrollar All+ internamente.

"Este proyecto no fue solo una adaptación de un sistema externo. Lo construimos desde cero, con el objetivo de que se ajustara perfectamente a la experiencia única de nuestros usuarios. All+ es el resultado de meses de trabajo, pruebas y ajustes, siempre con un enfoque centrado en el cliente. Cada aspecto del programa refleja nuestros valores de comunidad, apoyo y bienestar", explica Enrique Costa.

Una plataforma integral y multicanal

All+ es una plataforma integral, multicanal y conectada. Uno de sus aspectos más innovadores es su capacidad para conectarse de manera fluida en todos los puntos de contacto con los clientes. All+ está disponible tanto en tiendas online como en físicas, creando una experiencia coherente. Esto significa que los beneficios y recompensas obtenidos en línea también se aplican en nuestras tiendas, y pronto estarán disponibles en otros puntos de contacto que estamos desarrollando.

"Queremos asegurarnos de que, sin importar dónde o cómo interactúas con All Nutrition, la experiencia de All+ siempre esté a tu alcance, ofreciéndote valor y reconocimiento por cada paso que des hacia tu mejor versión", afirma Enrique Costa.

Compromiso con la innovación

Es importante mencionar que All+ es la primera plataforma de beneficios desarrollada por una marca de suplementos en Chile, lo que subraya el compromiso de All Nutrition con la innovación y la industria local. Esta solución ha sido diseñada en Chile, por chilenos y para chilenos, asegurando que All+ se ajuste a las necesidades del mercado local y establezca un nuevo estándar en la industria de la suplementación y el bienestar.

Cada cliente interesado en ser parte de All+ puede ingresar a aquí para recibir regalos adecuados a sus necesidades, descuentos exclusivos y envíos gratuitos. Cada compra permite escalar de categoría en la plataforma de All Nutrition, desde novato hasta diamante.

Cabe destacar que, a los tres meses de su lanzamiento, ya contaba con más de 250.000 inscritos, y actualmente más de 12.000 beneficios han sido utilizados. All+ busca romper con los paradigmas establecidos y desafiar el mercado en la fidelización entre marcas y clientes. Para 2025, se espera enriquecer esta alianza con descuentos exclusivos en gimnasios, salones de bienestar, nutrición y kinesiología.

Este es un contenido presentado por All Nutrition.