AMUCh destaca a Arcos Dorados Chile por su aporte a la actividad física comunitaria con el programa Plan Vecino

En la ceremonia de Buenas Prácticas Municipales para la Promoción y Gestión de la Actividad Deportiva, organizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), se reconoció a diversas municipalidades por su destacada labor en el fomento de la actividad física. En esta instancia, Arcos Dorados Chile fue invitado como única empresa privada a compartir la experiencia del programa Plan Vecino, destacando su aporte al fomento del deporte comunitario.

"Participar en esta ceremonia nos motiva a seguir fortaleciendo Plan Vecino, un programa que en más de 10 años ha beneficiado a más de 11 mil personas. Creemos que la actividad física contribuye a la inclusión, la integración y la calidad de vida de las comunidades, y que AMUCh haya reconocido nuestro aporte destaca la relevancia de esta alianza", destacó Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Chile.

Una Alianza Estratégica con AMUCh

Desde 2023, Arcos Dorados mantiene una alianza estratégica con AMUCh para promover la actividad física en las comunidades a través de los municipios. Este compromiso se refleja en el desarrollo de talleres gratuitos que fortalecen la inclusión y la participación en las comunas donde McDonald's tiene presencia.

José Manuel Palacios Parra, presidente de AMUCh, valoró la colaboración, señalando: "El compromiso de Arcos Dorados Chile con el bienestar comunitario ha generado un impacto real en las comunas donde opera. Esta alianza refuerza nuestro objetivo de fomentar la participación y la calidad de vida en las personas".

Plan Vecino: Diez Años Fomentando la Inclusión

El programa Plan Vecino opera actualmente en 11 comunas: Maipú, Estación Central, Huechuraba, Providencia, La Florida, Lo Barnechea, Colina, Santiago, La Serena, La Reina e Independencia. Con más de una década de trabajo ininterrumpido, ha beneficiado a más de 11 mil personas e incluye talleres orientados a personas con discapacidad, reforzando el compromiso de la compañía con la inclusión y la diversidad.

Compromiso Extendido al Deporte de Alto Rendimiento

El compromiso de Arcos Dorados también se extiende a deportistas de alto rendimiento a través de sus programas Embajadores Deportivos McDonald's y Deportistas Vecino. Además, mantiene alianzas estratégicas con el Team Chile, Team ParaChile y la Universidad Andrés Bello (UNAB) para apoyar a sus alumnos deportistas y fomentar el desarrollo del deporte universitario.

Este año, la compañía sumó una nueva alianza con la Fundación Olimpiadas Especiales, quienes le otorgaron el Sello Inclusivo en reconocimiento a su compromiso con el deporte para todos.

