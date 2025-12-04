Arcos Dorados Chile dentro de las 100 empresas con mejor reputación en el ranking Merco Empresas 2025

Arcos Dorados Chile, franquicia que opera McDonald's en el país, fue nuevamente reconocido por Merco Empresas 2025, uno de los monitores de reputación corporativa más prestigiosos de Iberoamérica. En esta edición, la compañía se mantiene dentro del Top 100 a nivel nacional y lidera la categoría comida rápida, consolidando su posicionamiento entre las empresas mejor evaluadas del país.

Merco es un Monitor Empresarial de Reputación Corporativa que evalúa la reputación de compañías, bajo una metodología multistakeholder que integra seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información, garantizando transparencia y rigor en sus resultados.

"El reconocimiento de Merco Empresas refuerza la consistencia de nuestro trabajo y el esfuerzo de todos nuestros equipos. Alcanzar la posición 74 y estar entre las 100 compañías con mejor reputación del país nos impulsa a seguir avanzando en una operación responsable, innovadora y centrada en las personas", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Por su parte, Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, destacó que "este ranking refleja la percepción de múltiples grupos de interés. Que Arcos Dorados mantenga su posición dentro del Top 100 demuestra un trabajo sostenido en reputación corporativa".

Receta del Futuro: el camino que sostiene el liderazgo de Arcos Dorados en el país

El buen desempeño de Arcos Dorados Chile en estudios como Merco Empresas no solo responde a su operación, sino también a su estrategia socioambiental Receta del Futuro, que impulsa iniciativas orientadas a crear valor para las personas y las comunidades donde está presente. Entre ellas destacan:

Empleo joven: más del 70% de sus colaboradores tiene entre 18 y 24 años, con oportunidades de desarrollo y formación.

más del 70% de sus colaboradores tiene entre 18 y 24 años, con oportunidades de desarrollo y formación. Inclusión y accesibilidad: implementación de iniciativas como Menú Braille y alianzas para promover espacios más inclusivos.

implementación de iniciativas como Menú Braille y alianzas para promover espacios más inclusivos. Educación y comunidad: programas como Bibliotecas Mágicas y espacios lectores en hospitales y escuelas.

programas como Bibliotecas Mágicas y espacios lectores en hospitales y escuelas. Sustentabilidad ambiental: acciones que incentivan la reducción de residuos, eficiencia energética, reciclaje y trabajo colaborativo con recicladores de base.

acciones que incentivan la reducción de residuos, eficiencia energética, reciclaje y trabajo colaborativo con recicladores de base. Abastecimiento responsable: más del 90% de los productos provienen de proveedores locales.

Estas iniciativas reafirman el compromiso de Arcos Dorados con la sostenibilidad, la calidad y la innovación, pilares que continúan fortaleciendo su reputación y liderazgo en el país.

Este es un contenido presentado por McDonald's.