Asko Indómito presenta su segundo EP "Todos los Días lo Mismo"

Con el fin de llevar la energía y agresividad del hardcore punk e industrial a nuevos formatos y sonidos, Asko Indómito irrumpe en la escena nacional presentando “Todos los Días lo Mismo”, un nuevo EP de cuatro canciones que se suma a su discografía, la cual ya cuenta con un álbum de larga duración titulado “Kaos en la Medida de lo Posible” (2023) y otro EP homónimo lanzado en 2022.

Formado por m0therbra1n (Matías Alarcón) en voces y lil_brunette (Esteban Pérez) en guitarra, el dúo oriundo de la Quebrada Alvarado (Olmué) busca retratar, en tan solo 10 minutos de duración, la rabia, crítica y pesimismo del contexto actual del país y el mundo, todo desde una mirada irónica e irreverente.

Con una promoción previa que constó de un solo single titulado “Intrascender”, Asko Indómito quiso exponer un manifiesto contra la obsesión moderna por la inmortalidad del legado, reivindicando la idea de vivir una vida plena y marcharse soltando el futuro para dar paso a nuevas generaciones.

Mezclando guitarras distorsionadas con voces rabiosas, samples, sintetizadores y diversos elementos sonoros, el dúo tiene muy claras sus influencias musicales: “Actualmente definimos nuestro estilo como un punk industrial, ya que tomamos cosas de géneros como el hardcore punk, crust y grindcore, además de otros ligados a la música electrónica como el aggrotech, hardbass y cyberpunk, pasando incluso por estilos que se han vuelto tendencia en los últimos años como el phonk y el trap”, explica m0therbra1n.

En cuanto al título de este nuevo trabajo discográfico, “Todos los Días lo Mismo”, el dúo aclara que hace referencia a una popular frase emitida en noticiarios del país. A través de ella, abordan de manera irónica, pesimista y rabiosa cómo la superficialidad y la desinformación reinan en la sociedad, mientras avanzan las guerras, el colapso ambiental y el autoritarismo en el mundo.

Respecto al proceso de composición, quien crea principalmente las letras y la música es m0therbra1n, además de proponer arreglos de guitarra que posteriormente son ejecutados y grabados por lil_brunette.

El EP fue producido, grabado y mezclado por m0therbra1n en Estudios El Maqui, ubicados en Olmué, mientras que la masterización estuvo a cargo de Francisco Holzmann, reconocido ingeniero musical que ha trabajado con destacados artistas nacionales e internacionales. La portada fue realizada por el fotógrafo Nolo Mallea, quien también se encargó del diseño de arte general del EP.

En cuanto al lanzamiento en vivo de “Todos los Días lo Mismo”, el dúo explica que si bien es una meta importante en el mediano plazo, actualmente no es posible concretarla, ya que lil_brunette, guitarrista del proyecto, reside en el Reino Unido.

