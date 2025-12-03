BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina lideran el Estudio Marcas Ciudadanas de Cadem

BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina obtuvieron resultados sobresalientes en el Estudio Marcas Ciudadanas de Cadem correspondiente al segundo semestre de 2025. Las tres marcas se consolidaron como referentes en accesibilidad, presencia territorial, innovación e impacto social, con los mayores ascensos del periodo y una ubicación dentro del top 30 de las marcas más valoradas de un total de 350 evaluadas.

De acuerdo con el estudio, BancoEstado avanzó 15 posiciones en el ranking general y llegó al lugar 13, mientras mantuvo el liderazgo en la categoría Bancos. Este ascenso se sustenta por una mejora simultánea en las tres dimensiones evaluadas por Cadem: Presencia Positiva, Relevancia y Aporte, con un aumento especialmente marcado en Relevancia.

La entidad obtuvo además el primer lugar en apoyo a las Pymes, un atributo clave que refuerza su rol como banca pública en el desarrollo económico del país. En segmentos estratégicos, BancoEstado llegó al octavo lugar entre personas de 35 a 54 años, y al sexto entre líderes y tomadores de decisión.

Estos resultados ratifican la confianza de la ciudadanía en BancoEstado como una institución cercana, presente en todo el territorio y comprometida con el progreso del país.

Por su parte, CuentaRUT registró el mayor salto del semestre gracias a un liderazgo renovado, y se ubicó entre las marcas con mejores resultados del estudio. Con un avance de 43 posiciones, lideró el crecimiento en su categoría, llegó al puesto 16 y concretó su reingreso al grupo de Marcas Ciudadanas.

CuentaRUT mostró un crecimiento destacado en la dimensión Aporte, impulsado por atributos como "mejora mi calidad de vida", "sintoniza con los cambios sociales", "tiene un propósito superior" y "comportamiento ético y sostenible". Además, reforzó su posición como símbolo de inclusión al obtener el segundo lugar en "Está al alcance de todos", el cuarto en "Está en todas partes" y resultados sobresalientes en segmentos clave como Mujeres (8°) y C3-D (6°).

El estudio resalta que los avances tecnológicos influyeron de manera decisiva en este impulso, debido al reconocimiento de CuentaRUT en el atributo "Innova constantemente". Esto consolidó su posición como uno de los productos más relevantes para la bancarización en Chile.

En tanto, CajaVecina mostró un crecimiento sostenido y un fuerte impacto territorial con un avance de 18 posiciones en el ranking general, lo que reflejó su relevancia como la red de atención comunitaria más grande del país y como un actor fundamental para la inclusión financiera en zonas rurales y urbanas.

En accesibilidad, la marca obtuvo el cuarto lugar en "Está al alcance de todos" y el 18° en "Está en todas partes", indicadores que reflejan su capilaridad en el territorio y su presencia como único banco en la mitad de las comunas de Chile. Además, ingresó al top 30 de "Mejora mi calidad de vida".

CajaVecina alcanzó también el quinto lugar en "Apoya a las Pymes", un aspecto que subraya su rol en el ecosistema del pequeño comercio. Su alza incorpora además el impulso del ecosistema digital asociado a Rutpay, lo que fortaleció la percepción de modernización e innovación.

