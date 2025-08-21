Carla Jara lanza línea de productos para el cuidado de la piel

La influenciadora y rostro de televisión lanzó su marca de productos cosméticos, Belleza by Carla Jara, luego de dos años de trabajo junto a un equipo de profesionales del área.

"Me gusta que las mujeres se sientan lindas y, como siempre me preguntaban cómo cuidaba mi piel, logré la fórmula para eso, con productos de alta calidad, buenos precios, cruelty free y desarrollados en un gran laboratorio. Este era un sueño de hace mucho y comenzamos a trabajar en él hace más de un año y medio. Por ahora tenemos crema de día, de noche, bruma, sérum y agua micelar, pero estamos trabajando en más productos. La respuesta de la gente ha sido increíble, no solo con sus buenos deseos, también comprando el producto y compartiéndome que les ha encantado. Creo que es muy importante que nos demos un tiempo para regalonearnos y cuidarnos, es parte del amor propio", dijo.

"Estoy pasando por un momento muy lindo, no pensé que a los 40 podría seguir cumpliendo sueños y soñar con nuevas metas, estoy feliz", agregó.

"Nuestra venta está enfocada, en principio, a través de @bellezacarlajara y www.bellezacarlajara.cl", señaló.

Actualmente, en el sitio existen packs, promociones y envío gratis.

Este es un contenido presentado por Belleza by Carla Jara.