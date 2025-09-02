Cervecería AB InBev y Cerveza Corona impulsan plan de conservación en Parque Punta de Lobos

Tres destinos de Chile fueron destacados en la campaña mundial de cerveza Corona, campaña que busca reconocer las 100 mejores playas del mundo.

La iniciativa, impulsada como parte de la celebración del centenario de la marca, tiene como referentes las playas de Anakena en Isla de Pascua, Caleta Cóndor en Río Negro y Punta de Lobos en Pichilemu, siendo esta última la protagonista de un gran hito para el cuidado ambiental: un compromiso por dos años de cerveza Corona para la restauración del parque.

En nuestro país y todo el mundo, cerveza Corona llega a los consumidores gracias al liderazgo de la Cervecería AB InBev, una de las compañías más importantes y avanzadas de esta industria. En Chile, además integra al mercado otras marcas reconocidas como Budweiser, Stella Artois y Becker.

“En AB InBev celebramos los 100 años de Corona con un brindis que va más allá de la cerveza. Lo hacemos con y por la naturaleza. Este plan representa una acción concreta para conservar uno de los paisajes más emblemáticos del mundo, trabajando junto a la comunidad, los visitantes y todos quienes quieran ser parte de un futuro más consciente”, afirmó José Antonio Alonso, director Asuntos Corporativos y Legal de Cervecería AB InBev.

Un destino que celebra los 100 años de Corona

El Parque Punta de Lobos hoy es parte de los destinos Corona, un programa que busca visibilizar las playas más hermosas y relevantes del planeta. Es visitado cada año por más de 600 mil personas y es un punto de promoción deportiva, donde destaca la práctica de surf.

El acuerdo firmado entre Cervecería AB InBev, Corona y el Parque de Punta de Lobos incluye: reforestación con flora nativa, restauración de senderos, protección de especies únicas —como cactus endémicos y aves migratorias— y la operación permanente de un equipo de agua.

Desde el parque, Patricio Mekis, director ejecutivo, destacó que el apoyo de Corona y Cervecería AB InBev es un aporte que refuerza el continuo trabajo para restaurar y proteger Punta de Lobos.

“Para Corona, las playas no son solo paisajes; son lugares que nos conectan con lo esencial, nos inspiran y nos invitan a vivir de forma más simple y consciente. En nuestros 100 años, quisimos celebrarlas desde la acción, no solo desde la admiración. Punta de Lobos refleja perfectamente ese espíritu: es naturaleza, comunidad y cultura viva. Esta alianza representa lo que queremos seguir construyendo como marca—una relación genuina con los territorios, basada en el respeto, la conservación y el compromiso a largo plazo”, finalizó Camila Plass, directora de Marketing de Cervecería AB InBev.

