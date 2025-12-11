CHERY firma alianza histórica con los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia 2025

CHERY, representada en Chile por Astara, firmó el 4 de diciembre en Dubái un acuerdo con el comité organizador de los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia 2025 (AYPG).

Con este convenio, la marca se convierte en el socio exclusivo de movilidad del evento. A la ceremonia asistieron Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de CHERY International; Majid Rashed, presidente del Comité Paralímpico Asiático; Saeed Hareb, secretario general del Consejo Deportivo de Dubái; Thani Juma Berregad, presidente del DCD y del comité local organizador; y Tarek Souei, CEO del Comité Paralímpico Asiático.

El acuerdo gira en torno al lema "With CHERY, Born to Rise!", una frase que conecta con el espíritu del evento y con la idea de superación que la marca promueve. Los Juegos llevan como lema oficial "Born to Rise", un reflejo de la perseverancia de los jóvenes atletas. Según Zhu Shaodong, ese mismo impulso ha guiado a la marca desde su inicio en Wuhu en 1997 hasta su ingreso en la lista Fortune Global 500 en 2025.

Con presencia en 120 países y más de dos décadas de expansión global, CHERY afirma que esta alianza refuerza su compromiso con los principios ESG y con su filosofía de "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", enfocada en igualdad e inclusión. La empresa busca apoyar a los atletas para que compitan en condiciones equitativas y puedan mostrar su potencial.

La relación entre CHERY y el movimiento paralímpico asiático no es nueva. La marca ya ha colaborado con el Comité Paralímpico de Kazajistán en actividades deportivas para niños y participó en la asamblea del Comité Paralímpico Asiático. Durante ese tiempo, el CEO Tarek Souei visitó la sede de la compañía y destacó tanto su capacidad tecnológica como su trabajo social, un reconocimiento que abrió el camino a esta nueva alianza.

CHERY asegura que su experiencia técnica también jugará un papel en la preparación y operación de los Juegos. La compañía ha invertido de forma constante en investigación y desarrollo, formando una red global de innovación que busca respaldar no solo sus productos sino también la organización de eventos deportivos y el entrenamiento de atletas.

La marca relaciona esta colaboración con su trayectoria de "romper límites": liderazgo en exportaciones de vehículos de pasajeros durante 22 años, avances en tecnología propia y expansión internacional. Ese mismo espíritu se refleja en su trabajo social, desde acciones con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hasta proyectos con Unicef para apoyar la educación infantil.

En Chile, CHERY tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social, lo que se traduce en su participación en eventos como la Corrida Mágica a fines de noviembre, donde todo lo recaudado fue en beneficio de la Fundación Nuestros Hijos, que apoya a familias con niños con cáncer.

Con los Juegos acercándose, la marca ya ha formado un equipo dedicado a coordinar recursos globales. Su objetivo es claro: aportar tecnología, apoyo y una visión centrada en la responsabilidad para que el mensaje "With CHERY, Born to Rise!" acompañe a cada joven atleta en su camino hacia la competición.

