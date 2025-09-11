"El problema de la educación en Chile": La mirada de Cristián Bellei en su nuevo libro

En este libro "El problema de la educación en Chile", Cristián Bellei realiza un diagnóstico profundo de nuestro sistema escolar, revelando por qué, a pesar de múltiples reformas y de una progresiva inversión pública, su calidad se ha estancado. A lo largo de las páginas de este ensayo, el autor desarma el mito de que "no se ha hecho nada" y muestra que el verdadero problema radica en haber seguido un paradigma errado: uno que prioriza la competencia de mercado, la estandarización y la rendición de cuentas por sobre el aprendizaje significativo y equitativo.

Desde la demolición del Estado Docente durante la dictadura, pasando por la expansión del sistema privado subvencionado, el sostenido debilitamiento de la educación pública y los límites del Simce como herramienta de mejora, Bellei articula una narrativa que combina evidencia empírica, experiencia de terreno y sensibilidad social. Identifica así causas institucionales, políticas y culturales del problema educacional. Asimismo, reflexiona sobre el rol de los liceos emblemáticos, los profesores, las familias y la relevancia de los rankings.

Su contundente diagnóstico, sin embargo, deriva en una propuesta concreta: la necesidad de reorientar el sistema hacia una educación integral, colaborativa, pertinente al siglo XXI y centrada en el aprendizaje de los estudiantes, no en la competencia.

Con un estilo claro y sin tecnicismos, Cristián Bellei busca aportar a una conversación pública urgente sobre qué tipo de educación necesita y merece Chile.

¿Quién es Cristián Bellei?

Cristián Bellei (San Antonio, 1971) es sociólogo (Universidad de Chile), máster en Política Educacional (Universidad de Harvard) y doctor en Educación (Universidad de Harvard). Es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford, encargado de Educación de Unicef Chile, profesional del Ministerio de Educación y docente de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Ha investigado y publicado extensamente sobre política educativa, cambio y mejoramiento educacional, mercado, segregación y elección escolar. Es autor y coautor de varios libros, entre los que destacan: El gran experimento. Mercado y privatización de la educación chilena (LOM, 2015), Comprendiendo la segregación escolar (Bloomsbury, 2018), El liceo en tiempos turbulentos (LOM, 2020) y Educación: la promesa incumplida. Esfuerzo, miedos y esperanzas de familias chilenas en el mercado escolar (Catalonia, 2022). Es hijo ilustre de San Antonio.

Ficha técnica del libro:

Título: El problema de la educación en Chile

Cristián Bellei Sello: Debate

Debate N° de páginas: 232

232 P.V.P.: $18.000

Este es un contenido presentado por Penguin Random House.