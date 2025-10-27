Este Halloween Chucky y Freddy Fazbear protagonizan la edición limitada de Fanta

Este Halloween, Fanta vuelve a sorprender a los fanáticos del terror con un nuevo lanzamiento. Se trata de Fanta Chucky Punch, un sabor frutal de edición limitada inspirado en el famoso muñeco diabólico que marcó a generaciones y que ahora regresa para apoderarse de las latas de esta icónica bebida.

Pero eso no es todo: este 2025, el universo del miedo se expande con la llegada de Freddy Fazbear, el famoso animatrónico del popular videojuego Five Nights at Freddy’s, quien estará presente en latas y botellas de Fanta Zero Azúcar, sumándose a esta experiencia para convertir esta época en una celebración escalofriante y deliciosa.

"Cada Halloween, Fanta sorprende con sabores únicos de edición limitada y que son esperados con mucho entusiasmo por las personas. Este año no es la excepción. Dos personajes de terror muy reconocidos se unen a esta celebración, en la que, además, hemos preparado sorpresas para que todos puedan vivirla de manera tan divertida como aterradora", señala Josefina Veloso, directora de Marketing para Fanta.

Esta colaboración también incluye una experiencia interactiva. Al escanear el código QR presente en latas y botellas, los fans podrán acceder a contenidos y experiencias exclusivas con los personajes, como el terrorífico juego de la "Fábrica Embrujada de Fanta Zero Azúcar", una aventura de cinco niveles donde deberán recolectar latas, resolver acertijos y enfrentarse a las apariciones inesperadas de Chucky y Freddy Fazbear, en una experiencia divertida, llena de sorpresas y premios temáticos.

Fanta invoca el espíritu de Halloween con mucho sabor. Los productos ya están disponibles en diversos puntos de venta del país, como supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes y en www.micoca-cola.cl, entre otros.

