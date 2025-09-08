Fonda Doña Rosa 2025: Revisa el line-up completo para Fiestas Patrias en el Hipódromo Chile

Iguana Producciones invita a toda la comunidad a celebrar las Fiestas Patrias en la Fonda Doña Rosa. Este evento masivo se tomará el emblemático Hipódromo Chile en la comuna de Independencia los días 18, 19 y 21 de septiembre. En este lugar, se podrán vivir las tradiciones chilenas, además de compartir un gran momento junto a la familia en un ambiente acompañado de la mejor música y comida.

Durante esas tres jornadas, se podrá ver sobre el escenario a artistas como Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, La Sonora Malecón, Amar Azul, Valentino Merlo, La Sonora Dinamita, Zúmbale Primo, Noche de Brujas y Santa Feria, además de nuevos invitados.

Jorge Tom, CEO de Iguana Producciones, anuncia que al ya llamativo line-up se suman: Tobal MJ, Mario Guerrero, Lucky Brown y La Zaga.

"Este line-up ha sido pensado para que toda la familia pueda disfrutar con distintas actividades que incluyen la música, baile y los juegos para todas las edades. Aprovechamos de agradecer a los artistas que serán parte de estas jornadas y, por supuesto, al público que confía en 'Doña Rosa'", dice Jorge Tom.

¿Quieres bailar, cantar y celebrar nuestra identidad en un ambiente seguro? Fonda Doña Rosa es el lugar para hacerlo.

Las entradas están disponibles a través de los canales de venta oficiales. Sigue nuestras redes sociales para más información.

Venta de entradas en: https://www.puntoticket.com/fonda-dona-rosa

Este es un contenido presentado por Iguana.