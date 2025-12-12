Herbalife se consolida como una alternativa real de emprendimiento

Herbalife, compañía, comunidad y plataforma líder en nutrición, salud y bienestar, confirma que su modelo de venta directa representa una verdadera alternativa de emprendimiento para las personas. Según el último reporte acumulado al tercer trimestre 2025, Herbalife Chile informó un incremento del 51% de Distribuidores Independientes respecto del mismo período 2024. A nivel regional, las cifras muestran seis trimestres consecutivos al alza en nuevos Distribuidores Independientes, siendo julio a septiembre el mejor trimestre de los últimos cuatro años.

"Estamos orgullosos de estos resultados, que reflejan la confianza de quienes buscan emprender y generar ingresos adicionales o únicos. En Herbalife ofrecemos no solo el respaldo de más de 45 años de trayectoria, sino también herramientas, entrenamiento y un propósito que va más allá de los negocios: formar parte de una comunidad que inspira a otros a cuidar su bienestar, apoyada por productos de alta calidad y respaldados por la ciencia", afirma Igor Carvalho, director ejecutivo de Herbalife para Brasil, Chile y Paraguay.

Ventajas de la venta directa

Según la Federación Global de Venta Directa, durante el último año la venta directa al por menor creció un 6.8% en Centro y Sudamérica. Esta cifra evidencia el interés creciente por esta forma de negocio y su capacidad para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico en la región, asegura Carvalho.

"La venta directa ofrece oportunidades para cualquier persona con determinación y pasión, sin importar su experiencia previa o contexto. Permite dar el primer paso hacia el emprendimiento con flexibilidad y bajo riesgo, lo que la convierte en una opción accesible e inclusiva para todos".

Herbalife cuenta con aproximadamente 2 millones de Distribuidores Independientes en 95 países y, en Centro y Sudamérica, más del 75% de ellos son mujeres. Entre los principales beneficios del modelo destacan:

Accesibilidad para todos: cualquier persona mayor de edad con pasión y determinación, sin importar su experiencia laboral previa o género, puede emprender bajo este modelo.

Flexibilidad total: permite adaptar el negocio a las necesidades individuales, ya sea como ingreso adicional o como emprendimiento a tiempo completo.

Baja inversión: la venta directa permite iniciar un negocio con una inversión mínima, reduciendo barreras de entrada al mundo empresarial.

Para respaldar el crecimiento del negocio, ya sea a tiempo total o parcial, Herbalife garantiza el Estándar de Oro en la protección del consumidor, que ofrece las más altas garantías de transparencia y apoyo al desarrollo de su negocio independiente.

Un negocio centrado en las personas

Desde 1980, Herbalife se dedica a transformar vidas a través de productos nutricionales respaldados por la ciencia y un modelo de negocio único. Los Distribuidores Independientes no solo ofrecen productos de alta calidad, sino que acompañan y guían a sus clientes con experiencias personalizadas, apoyándolos en su camino hacia el bienestar. Así, la compañía ha construido una comunidad que empodera a las personas para vivir su mejor versión.

Fiel a esta filosofía, comenta Igor Carvalho, Herbalife busca anticiparse y responder a las expectativas de consumidores cada vez más informados, que valoran la innovación y la calidad. "El exitoso lanzamiento de Nutri Muffin en Chile este año confirmó esta tendencia. Nuestros clientes valoran la incorporación de proteína en nuevos formatos, como el del bizcocho, y la continua renovación del portafolio de productos".

Durante 2025 la marca amplió su propuesta en el país con nuevas alternativas sin gluten, con la fórmula renovada de Nutri Soup, e introdujo innovadores sabores: Fibra Activa sabor Guayaba y PDM sabor Crema de Maní, reafirmando su compromiso con ofrecer opciones cada vez más variadas, nutritivas y deliciosas.

Este compromiso ha impulsado a Herbalife a convertirse en la marca número 1 del mundo en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo por quinto año consecutivo*, y en ofrecer el batido de proteína número 1 del mundo**. Su impacto se extiende gracias al patrocinio de más de 150 atletas y equipos en todo el mundo, incluyendo a la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo.

Para más información sobre Herbalife, visitar www.herbalife.cl.

* Euromonitor; CHed2025, nutrición para el bienestar y estilo de vida activo según definiciones de control de peso y bienestar, nutrición deportiva y vitaminas y suplementos dietéticos, porcentaje combinado RSP share GBO de 2024.

** Euromonitor; CHed2025, batido de proteína según proteína en polvo para deportes, RTD de proteína para deportes, reemplazo de comidas y batidos nutricionales multibeneficio.

