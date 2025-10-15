HONOR 400 Smart: el smartphone con batería de 6500 mAh para olvidar el cargador

Con una revolucionaria batería de doble celda de 6500 mAh, HONOR 400 Smart establece un nuevo estándar en autonomía móvil. Esta innovación tecnológica garantiza un rendimiento continuo durante todo el día, eliminando por fin la preocupación por las recargas frecuentes.

Energía para cada momento

Con esta capacidad de batería, el dispositivo se adapta a rutinas y diferentes situaciones:

En la ciudad: usar mapas para moverse entre lugares, entrar a reuniones desde el móvil, responder mensajes, hacer pagos online, tomar fotos y videos durante el día, y aún tener carga para escuchar música de regreso después de una jornada completa.

En movimiento: durante un viaje largo, se puede disfrutar de varias películas o de una temporada completa de tu serie favorita en streaming, y tener todavía energía suficiente para tomar fotos y compartirlas al terminar el trayecto.

Al aire libre: registrar una ruta de senderismo con GPS, capturar el paisaje y compartirlo en redes sociales, sin preocuparte por encontrar un enchufe.

Tecnología que respalda cada carga

El diseño de doble celda no solo prolonga la autonomía de la batería, también permite aprovechar la carga rápida HONOR SuperCharge de 35 W. Gracias al monitoreo de temperatura en múltiples puntos, el rendimiento se mantiene estable incluso en climas extremos, desde -20 °C hasta 55 °C.

Más que batería: un compañero resistente e inteligente

HONOR 400 Smart también está preparado para imprevistos, pues contempla resistencia al agua IP65, protección contra caídas con certificación SGS de 5 estrellas (SGS es la certificación otorgada por Société Générale de Surveillance SA, que confirma que un producto, servicio, sistema o proceso cumple con determinados requisitos y estándares establecidos) y un Botón de AI que traduce, busca o edita imágenes con un solo toque.

Todo esto respaldado por el procesador Snapdragon 6s Gen 3 y la tecnología RAM Turbo de HONOR, para que las aplicaciones fluyan sin interrupciones incluso con multitareas.

Listo para seguir el ritmo

Este nuevo dispositivo no solo ofrece 6500 mAh de batería, sino que también brinda tranquilidad en cada momento. Se puede utilizar partiendo el día, hasta el último minuto de la noche. Por eso, HONOR 400 Smart cumple con ser un modelo versátil, que combina autonomía, resistencia y funciones inteligentes.

Este es un contenido presentado por HONOR.