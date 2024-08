HONOR impulsa la inteligencia artificial a nivel plataforma con MagicOS 8.0

HONOR, marca de tecnología global, se mantiene innovando en todos sus dispositivos. Desde su gama de entrada, HONOR X Series, hasta su categoría flagship, HONOR Magic Series, proporciona hoy lo último en software a sus usuarios, se trata de su más reciente sistema operativo, MagicOS 8.0, basado en Android 14.

MagicOS 8.0 es parte de la estrategia de inteligencia artificial (IA) de HONOR, diseñada para mejorar la experiencia del usuario mediante su integración a nivel de plataforma.

Este nuevo sistema operativo está potenciado por MagicLM, un poderoso modelo de lenguaje grande (LLM) desarrollado en colaboración con Qualcomm, que permite a HONOR ofrecer experiencias de usuario personalizadas y multimodales, transformando la interacción con dispositivos inteligentes.

"MagicOS 8.0 es un salto significativo hacia un futuro donde la tecnología no solo simplifica tareas, sino que también enriquece la vida diaria de nuestros usuarios. La integración de IA en nuestra plataforma es un testimonio del compromiso por proveer innovaciones que realmente importan", asegura Andrea Molina, gerente de Marketing y Comunicaciones de HONOR Chile.

Funciones Destacadas de MagicOS 8.0

Cápsula Mágica y Magic Portal

Los smartphones de la nueva HONOR Magic Series integran funciones como la Cápsula Mágica y Magic Portal. Con un simple toque en el banner de notificaciones, la Cápsula Mágica se expande para ofrecer información adicional y múltiples opciones relacionadas, eliminando la necesidad de navegar por diversas aplicaciones y mejorando la productividad. Magic Portal, por su parte, simplifica tareas complejas en un solo paso, aprovechando la IA para reconocer direcciones en mensajes de texto y dirigir al usuario a Google Maps, o facilitar el intercambio de información en redes sociales con solo deslizar los dedos en la pantalla.

Colaboración Perfecta con MagicRing

MagicRing introduce un nuevo nivel de colaboración y conectividad entre sus dispositivos. Los usuarios pueden compartir y sincronizar materiales entre dispositivos de forma sencilla, garantizando una fácil accesibilidad. También permite compartir en tiempo real la cámara del smartphone con tablets o PCs de la marca, lo que hace posible utilizar la cámara de un smartphone como el HONOR Magic6 Pro como cámara web para la HONOR Pad 9, por ejemplo. Esta característica está reforzada con Snapdragon Seamless, que mejora la conectividad entre los productos de HONOR.

Privacidad en las Llamadas Impulsada por IA

La privacidad en las llamadas se ha mejorado significativamente con IA, ajustando inteligentemente el volumen según el entorno para asegurar conversaciones confidenciales incluso en espacios concurridos.

Disponibilidad y actualizaciones

HONOR tiene su estrategia basada en el desarrollo de tecnología centrada en el ser humano. Estas cualidades del nuevo sistema operativo transforman los dispositivos en herramientas intuitivas que aumentan la productividad y brindan una experiencia plena.

MagicOS 8.0, basado en Android 14, viene preinstalado de fábrica en el HONOR Magic6 Pro, y la actualización ya está disponible para: HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic4 Pro, HONOR Magic V2, HONOR Magic Vs, HONOR Magic6 Lite, HONOR 70, HONOR 90, HONOR 90 Lite, HONOR 90 Smart, HONOR X8b, HONOR X7b, HONOR X8a, HONOR X8a 5G, HONOR X7a, HONOR X6a Plus, HONOR X5 Plus.

Puedes conocer más detalles del sistema operativo MagicOS 8.0 en el sitio de HONOR.

Este es un contenido presentado por HONOR.