Isabel Pantoja regresa a Chile con su gira "50 aniversario" en el Movistar Arena

La voz más emblemática de España y figura cumbre de la copla, Isabel Pantoja, ha confirmado su esperado regreso a Chile con su majestuosa gira mundial, "50 Aniversario". La artista se presentará en el Movistar Arena de Santiago en una única y emocionante velada.

Tras su última y memorable visita al país, la tonadillera confirma su reencuentro con el público chileno el próximo 29 de abril de 2026, bajo la producción de Iguana Producciones.

Se espera un concierto cargado de sentimiento y celebración, donde Pantoja repasará cinco décadas de éxitos inigualables, desde la intensidad de la copla tradicional hasta sus baladas más aclamadas. Este evento se perfila como un homenaje a una de las carreras más extensas y brillantes de la música hispana.

"Chile, mi corazón está lleno de alegría por volver a encontrarme con ustedes en un escenario tan especial como el Movistar Arena. Celebrar 50 años de música a su lado es el mejor regalo que puedo tener. Prepárense para una noche inolvidable, donde cantaremos y reviviremos juntos todas las emociones de mi carrera. ¡Nos vemos pronto, mis chilenos queridos!", expresó Isabel Pantoja.

La venta de entradas para este evento imperdible comenzará el próximo martes 25 de noviembre de 2025 a las 12:00 del día a través del sistema PuntoTicket.com

