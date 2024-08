Responsabilidad en un choque por alcance y seguro automotriz

¿Has visto esos accidentes de tránsito en los que un vehículo impacta por detrás al que circula adelante? Se conoce como choque por alcance y es más común de lo que piensas.

Pero, ¿quién tiene la culpa en este tipo de accidentes? Responder esta pregunta es muy importante, especialmente cuando hay daños significativos y debes usar el seguro automotriz.

Responsables en los choques por alcance

Para determinar el tema de responsabilidades en un accidente de este tipo, vale la pena tener en cuenta sus principales causas:

No conservar la distancia con el vehículo de adelante

Exceso de velocidad

Conducir no atento a las condiciones de tránsito del momento (usar el celular o incurrir en otras distracciones)

Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas

Condiciones físicas deficientes (cansancio, fatiga o sueño)

Dicho lo anterior, debes tener en cuenta que los choques por alcance obedecen a una imprudencia del conductor, la mayor causa de siniestros en Chile, según datos de la Conaset.

Entonces, ¿quién debe hacerse cargo de los daños?

Lo más usual es que la responsabilidad recaiga en quién va detrás sin mantener la distancia de seguridad pertinente, que debe ser de al menos 3 segundos con respecto al vehículo delantero.

Sin embargo, debes tener presente que hay circunstancias especiales que pueden eximirlo de la responsabilidad, especialmente cuando el vehículo impactado está infringiendo una norma. Por ejemplo, está mal estacionado en una autopista o es de noche y transita sin luces traseras y de stop.

¿Qué pasa cuando hay más de dos implicados?

A este tipo de incidentes se les llama choques por alcance múltiples o en cadena, Y cómo cada impacto es consecuencia del anterior, la responsabilidad recae en el último de la fila.

¿Cómo activar el seguro en caso de choque por alcance?

La forma de actuar dependerá de la gravedad del incidente.

¿Qué pasa cuando se trata de un choque leve?

Es aquel en el que los daños materiales no son excesivos, no hay lesionados, ni mucho menos víctimas fatales. En estos casos, lo que se debe hacer, tanto tú como el otro conductor, es tomar fotos del incidente y mover los autos a un costado para no obstaculizar el tránsito.

Luego, se define quién fue el responsable y se acuerda la forma de pago de los daños causados. Si el vehículo responsable tiene seguro automotriz, todo es cuestión de informar el incidente a la aseguradora, bien sea por teléfono u otros canales de atención como la aplicación móvil o su página web, y ahí te pedirán la siguiente información:

Fotos del accidente

Información de terceros involucrados (nombre, RUT, teléfono, patente, marca/modelo)

Daños ocasionados

Para realizar este reporte tienes cerca de 10 días, pero se recomienda realizar lo antes posible. Una vez lo haces, te asignan un número de denuncia, un liquidador y un taller de reparación.

¿Qué pasa cuando se trata de un choque grave?

Ocurre cuando hay lesionados, daños materiales muy graves y/o personas fallecidas. En estos casos, lo primero que debes hacer es prestar auxilio a los heridos y llamar a la línea de emergencias. Luego, hay que informar a Carabineros, pues la aseguradora te pedirá copia de la constancia del accidente expedida por esta institución.

Además, debes tomar fotos y recoger la mayor cantidad de pruebas posible sobre el accidente y las causas que lo originaron, pues la aseguradora las exigirá para hacer efectivas las coberturas.

Asegúrate de contar con la mejor cobertura

Nadie está exento de provocar un choque por alcance, ni mucho menos de ser víctima de uno. Por esta razón, siempre es recomendable tener un buen seguro automotriz, sea para pagar los daños que causas cuando eres responsable, o para reparar tu auto en caso de no recibir una compensación por parte de terceros.

Este es un contenido presentado por MACH seguros.