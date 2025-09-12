Ricardo Arjona éxito rotundo de ventas: nuevas fechas 12 y 13 de junio

Entradas a la venta desde el 12 de septiembre en Puntoticket

Ricardo Arjona vuelve a romper récords en Chile. En tan solo horas, las entradas para sus conciertos del 5 ,7 y 9 de junio de 2026 en el Movistar Arena se agotaron por completo, confirmando una vez más el lugar privilegiado que el artista guatemalteco ocupa en el corazón del público chileno.

Ante esta abrumadora respuesta y la alta demanda, se suma una cuarta fecha para el 12 y una quinta para el 13 de junio, con lo que el fenómeno de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira sigue creciendo y promete volver a escribir una página histórica en la música en vivo de nuestro país.

UNA CONEXIÓN ÚNICA CON CHILE

El vínculo de Arjona con Chile ha sido siempre especial. No solo es el artista con récord absoluto de 32 presentaciones en el Movistar Arena, sino que también ha sido capaz de crear una relación que trasciende lo musical, convirtiéndose en parte de la memoria emocional de miles de fanáticos.

Sus últimos shows en el país, todos SOLD OUT, como los realizados en el Estadio Bicentenario de La Florida, marcaron momentos inolvidables y consolidaron esa conexión mágica que Chile mantiene con el cantautor guatemalteco. Cada nota, cada aplauso y cada historia compartida sobre el escenario son testimonio de un lazo que permanece intacto y que hoy vuelve a escribirse con esta nueva fecha.

Sus presentaciones no solo llenan estadios, sino que crean una energía colectiva que es palpable en cada nota, en cada aplauso y en cada mirada compartida. Una muestra de esta conexión única fueron sus últimos shows SOLD OUT que se realizaron en el Estadio Bicentenario de La Florida, momentos que permanecerán grabados en la memoria de sus fans para siempre y que reafirmaron el lugar especial que Chile ocupa en su trayectoria artística.

CRÓNICA DEL VIAJE HASTA LLEGAR A SECO

El viaje comenzó justamente en Santiago de Chile. El último concierto de Blanco y Negro fue el número 159; una despedida que en un inicio se había visto interrumpida por una crisis de salud que Arjona arrastraba desde hacía más de 20 años. A pesar de tratamientos y ejercicios para fortalecer su columna, el dolor se intensificó al punto de casi impedirle caminar.

Tras el concierto en Santiago, llegó al hotel con seis infiltraciones en la espalda que poco habían aliviado la dolencia, y con un diagnóstico médico que incluso advertía que una operación podría empeorar su condición. Con medicinas y una faja que le permitió mantenerse de pie, logró culminar aquella gira que vendió más de 2 millones de boletos y que se convirtió en una de las más significativas de su carrera. En ese momento, escribió una carta que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Sin embargo, esa aparente retirada se transformó en la antesala de un nuevo capítulo: Lo Que el Seco No Dijo - La Gira.

La noticia llega luego de que Arjona agotara en apenas seis horas más de 15.000 entradas para el Madison Square Garden en Nueva York, escenario que no solo conquistó una vez, sino en dos fechas sold out consecutivas. A este logro se suma lo ocurrido en Miami, donde cuatro funciones de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira se agotaron en cuestión de horas, replicando el fenómeno que ya había marcado con Blanco y Negro, su gira más exitosa hasta la fecha. Sin embargo, todo apunta a que este nuevo tour la superará ampliamente: 23 presentaciones en Guatemala -su tierra natal, donde es considerado un personaje de referencia mundial- debutarán como parte de esta travesía histórica. Lo que parecía imposible ya es una realidad: antes incluso de iniciar oficialmente, Lo Que el Seco No Dijo se perfila como un fenómeno imparable, confirmando que esto recién comienza.

Lo Que el Seco No Dijo - La Gira no es un simple concierto: es una experiencia para los sentidos. Con un repertorio que recorre sus grandes clásicos y nuevas composiciones, y una puesta en escena innovadora, Arjona se mantiene fiel a lo que mejor sabe hacer: contar historias que trascienden modas, conectar con su público y dejar huellas imborrables en cada ciudad que visita.

