Rolo Howard estrena su nuevo álbum "Contra la Corriente"

El artista chileno Rolo Howard presenta su esperado álbum "Contra la Corriente", una obra de 12 canciones donde confluyen el pop punk, el rock romántico y las emociones más personales de su carrera.

"Es el disco que siempre quise hacer. Lo soñé desde niño y hoy, con casi 30 años, dije: 'más vale tarde que nunca'", confiesa el músico sobre este trabajo que marca un antes y un después en su trayectoria.

El título del álbum refleja su esencia: una propuesta que desafía las tendencias actuales, mezclando estilos que pocos se atreverían a combinar. En este disco, Rolo navega entre el pop rock, el pop punk y el rock romántico, construyendo un puente entre la energía y la introspección.

Influenciado por artistas como Lasso, José Madero, Coldplay y My Chemical Romance, Rolo imprime en cada letra y melodía una huella profundamente personal: experiencias vividas, emociones directas y una búsqueda constante de autenticidad.

Su propuesta en vivo ha cobrado fuerza en escenarios como Club Amanda y Hard Rock Café, donde ha consolidado su identidad dentro de la escena alternativa chilena.

Escucha "Contra la Corriente", el nuevo álbum de Rolo Howard, en tu plataforma preferida.

Este es un contenido presentado por Rolo Howard.