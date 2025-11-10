Teatro Laretorcida estrena su segundo montaje que reflexiona en torno a los discursos de odio

La compañía "Teatro Laretorcida" vuelve a la cartelera teatral con su segundo montaje: "Cómo engendrar un crimen de odio". Una propuesta escénica transdisciplinar financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025, que por medio de recursos poéticos, pone en escena el reflejo de una sociedad cada vez más delirante.

"Cómo engendrar un crimen de odio", reflexiona sobre los discursos de odio hacia la comunidad disidente a través de la mente delirante de Adán, un hombre que desarrolla una fijación enfermiza hacia su vecino al darse cuenta que viste zapatos de taco. A partir de ese momento, su fijación lo conduce a planear un asesinato.

El montaje trae el tap a la escena teatral para dar vida a una historia cargada de sarcasmos, delirios y pasajes oníricos que recrean las visiones de Adán, un insomne perturbado por el ruido excesivo de su vecino en medio del caos de una revuelta social en las calles de Santiago.

"Es una invitación a mirarnos a nosotros mismos como sociedad. Una ficción que nace de una realidad que aún podemos palpar, a pesar de que hace algunos años pensamos que todo cambiaría o por lo menos mejoraría", describe su director y productor.

Un viaje transdisciplinar

La transdisciplinariedad es el corazón de esta propuesta artística. La fusión del teatro tradicional con una rama artística proveniente de la danza, poco explorada en nuestro país, crea un lenguaje escénico único y cautivador donde la metáfora y la visualidad cobran vida para enriquecer la narrativa. Esta obra invita a reflexionar sobre nuestro propio contexto actual, marcado por debates sobre género y disidencia.

Ficha artística:

Dirección: Marco Reyes. / Producción: Marco Reyes. / Intérpretes: Benjamín Andrés. Angélica Reyes / Diseño integral e iluminación: Tobías Díaz. / Realización escénica: José Rojo / Realización de vestuario: Melanie Stuardo / Diseño Sonoro: Daniel Lastra.

21 al 23 y 27 al 30 de Noviembre a las 20 hrs. Lugar: Sala Club de Teatro (Chucre Manzur 10, Providencia)

Sala Club de Teatro (Chucre Manzur 10, Providencia) Duración: 50 min.

50 min. Público: + 14.

+ 14. Entradas: $6.000 (General).

$6.000 (General). Compra de entradas: https://ticketplus.cl/events/como-engendrar-un-crimen-de-odio

Teatro Laretorcida