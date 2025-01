¡The Wailers, Nicki Nicole y Cris MJ llegan a Surfestival!

Prepárense para disfrutar al ritmo del reggae en la costa de Pichilemu. The Wailers, la legendaria banda que acompañó a Bob Marley, se presentará en Surfestival 2025 con un show imperdible que celebra los 40 años del icónico álbum "Legend", en el cual harán un recorrido por los himnos que marcaron a varias generaciones, incluyendo clásicos como "No Woman, No Cry", "Could You Be Loved", "Is This Love" y muchos más.

Liderados por Aston Barrett Jr., hijo del legendario bajista Aston "Family Man" Barrett, la banda mantiene vivo el legado de Bob Marley con un espectáculo vibrante y lleno de energía.

Además, se presentará la argentina Nicki Nicole como una de las artistas principales, quien está en un excelente momento artístico y estrenó su nuevo disco "Naiki" a finales de 2024.

El álbum incluye nueve canciones y colaboraciones con Khea y Duki. Este trabajo busca conectar a la Nicki Nicole actual con la adolescente que empezó a rapear en las calles de Argentina. Algunas de las canciones del álbum son: "Veinti", "Sheite", "Forty", "Money Machine", "Fuck That", "We Love That Shit", "Bitches", "Máscara" y "Alh". En el video lanzado, la artista se encuentra con su yo de 2019, quien le recuerda por qué comenzó todo.

Un festival con mucha historia

Desde que nació Surfestival hace 16 años, ha congregado a miles de personas en torno a la música, el surf y la conciencia medioambiental. El festival se ha caracterizado por su ambiente relajado y por ser el único con vista al mar, convirtiéndose en un punto de encuentro para los amantes de la música y la naturaleza.

Surfestival contará con diversas actividades para celebrar y potenciar la cultura local de Pichilemu, entre ellas la Surferia: un espacio donde emprendedores, micropymes, artistas locales, fundaciones y ONGs podrán mostrar su talento a través de productos, servicios y proyectos inspirados en el arte, la sustentabilidad, la cultura del surf y el estilo playero de la Región de O'Higgins.

Este año se incluirá una gran zona llamada "Club de Playa" para el deporte y la diversión de niños y adultos, con diversas actividades como slackline, muro de escalada y una zona deportiva, que contará con una cancha de vóleibol playa y tenis playa auspiciada por Savory.

Participarán los primos Grimalt, Esteban y Marco, quienes forman una dupla chilena de vóleibol playa de renombre internacional, y Francisca Zúñiga, la número 1 del tenis playa en Chile. Ellos realizarán clínicas deportivas para todos los asistentes.

No todo es música en Surfestival. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo un campeonato nacional de surf federado la semana previa al festival, el 8 y 9 de febrero, en la playa de Punta de Lobos.

El público podrá asistir gratuitamente para ver a los mejores surfistas de Chile competir en diferentes categorías: Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Junior Sub-18. Este evento será la primera fecha del circuito nacional federado de surf de 2025.

Además, contará con dos grandes auspiciadores: Suzuki, que sorprenderá con su nuevo Suzuki Swift Hybrid y el legendario Jimny, y Cerveza Royal Guard, que ofrecerá su tradicional merecido relajo (solo para mayores de 18 años) con su Golden Lager, una de las últimas innovaciones de la marca.

"Para nosotros es un orgullo volver a ser parte de Surfestival, ya que se trata de un evento que comparte nuestros valores de marca al fomentar la protección del medio ambiente, la cultura de la música y el deporte. Como una forma de reconocer esta exitosa alianza, esta vez seremos presentadores oficiales. Contaremos con un escenario Suzuki en el que se presentarán reconocidos artistas, entre otras actividades y sorpresas que seguro aportarán a generar experiencias memorables", comentó Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

Para más información visita surfestival.cl.

Surfestival 2025

Fecha: sábado 15 de febrero de 2025

Lugar: Condominio Pancora, Pichilemu, Chile

Entradas: puntoticket.com/surfestival2025

Este es un contenido presentado por Iguana.