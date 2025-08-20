Tomar fotos desde el celular ahora es más fácil: Cómo la IA te ayuda a capturar momentos increíbles

Actualmente, una de las características clave que buscan los usuarios de smartphones es la capacidad de capturar momentos únicos con su dispositivo. La búsqueda de fotografías de alta calidad se ha convertido en un requisito común, impulsada por la constante necesidad de documentar y compartir experiencias. Sin embargo, dominar las técnicas fotográficas para lograr resultados profesionales no siempre está al alcance de todos.

Consciente de esta realidad, HONOR integra en sus dispositivos herramientas que permiten a cualquier persona obtener resultados sorprendentes. Ese es el caso del HONOR 400, un smartphone meticulosamente diseñado para democratizar la fotografía móvil, ofreciendo imágenes impactantes y nítidas gracias a la incorporación de su potente inteligencia artificial.

La inteligencia artificial como aliado fotográfico

HONOR 400 integra una avanzada inteligencia artificial que simplifica el proceso de captura, eliminando la complejidad técnica y garantizando resultados excepcionales. Su objetivo es asistir al usuario optimizando cada toma de manera automática, para que la calidad de la imagen se mantenga siempre, sin importar el nivel de experiencia del fotógrafo.

Equipado con una cámara principal AI ultra nítida de 200 MP y un sensor de 1/1.4 pulgadas, HONOR 400 sienta las bases para una captura de imagen superior. Incluso en un atardecer vibrante, con colores que se desvanecen rápidamente, no requiere ajustes manuales de exposición o balance de blancos: lo hace automáticamente.

El sistema inteligente del dispositivo reconoce la escena y optimiza la configuración para capturar la riqueza cromática y la luminosidad del momento, asegurando que la fotografía refleje fielmente la belleza del paisaje. El resultado es una imagen con un rango dinámico optimizado y detalles nítidos, lista para compartir.

Otro escenario común es la fotografía de retratos. Capturar la esencia de una persona, especialmente en movimiento, puede ser un desafío. Con su función Retrato instantáneo con AI, HONOR 400 enfoca la atención en la expresión natural del sujeto.

La inteligencia artificial ajusta la iluminación y el enfoque de manera automática, incluso si la persona se mueve, garantizando que cada detalle del rostro y el entorno quede registrado con claridad. Así, una foto espontánea de un niño jugando o de un amigo riendo se convierte en un retrato vívido y profesional, sin necesidad de configuraciones complejas.

Incluso en situaciones de poca luz, como en un restaurante tenue o durante un evento nocturno, la IA facilita la obtención de imágenes claras. Mejora la visibilidad y reduce el ruido, manteniendo definidos los detalles y preservando los colores, transformando una escena desafiante en una fotografía de calidad.

Tecnología que acompaña tu creatividad

Más allá de la optimización automática, HONOR 400 incorpora herramientas impulsadas por IA que amplían las posibilidades creativas. La función Súper Zoom AI permite acercamientos de hasta 30x, manteniendo la claridad en los detalles incluso en objetos distantes. Esto es posible gracias a la optimización inteligente de la imagen, que ofrece una perspectiva ampliada con nitidez.

Para aquellos momentos en los que un elemento indeseado arruina la toma, la función Eliminar transeúntes con AI facilita la eliminación de objetos o personas no deseadas, centrando la atención en el motivo principal. Asimismo, la función Escalamiento de foto por AI revitaliza imágenes antiguas o de baja resolución, aplicando algoritmos inteligentes que restauran detalles y mejoran la calidad general.

La cámara frontal de 50 MP garantiza selfies detalladas, y la estabilización dual OIS+EIS asegura tomas estables incluso en movimiento.

Rendimiento y durabilidad

Equipado con el procesador Snapdragon 7 Gen 3, HONOR 400 ofrece un rendimiento fluido para todas las tareas, desde la edición de fotos hasta la multitarea. Su pantalla OLED de 6,55 pulgadas brinda una experiencia visual inmersiva, con colores vibrantes y negros profundos. La batería Silicon-Carbon de 6000 mAh asegura autonomía prolongada, y su carga rápida HONOR SuperCharge de 80 W permite recuperar energía en pocos minutos.

Además, cuenta con resistencia al polvo y al agua con certificación IP66, sumada a conectividad NFC para pagos y funciones sin contacto.

Tu próximo aliado para capturar la vida

HONOR 400 es más que un smartphone: es una herramienta que empodera a cada usuario para capturar y crear imágenes excepcionales. Su diseño intuitivo y la potencia de su inteligencia artificial lo convierten en una opción destacada para quienes buscan elevar su experiencia fotográfica sin complicaciones, haciendo que cada momento capturado sea una obra digna de compartir.

Nota: La función Imagen a video con AI está disponible solo en una versión de prueba limitada. El uso diario está sujeto a restricciones, y la disponibilidad puede ajustarse o suspenderse después del 31 de diciembre de 2025 (GMT+8). Debido a funciones provenientes de terceros y otros factores, la disponibilidad, condiciones de uso y experiencia pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Este es un contenido presentado por HONOR.