"Voces": El libro de historias, y canciones, sobre el mundo femenino y sus realidades

"Voces" es el primer libro de Claudia Jiménez y en él plasma su creatividad de la mano de un poema y nueve cuentos que hablan del diverso mundo femenino y su realidad cotidiana, además de las complejas relaciones amorosas.

"En cada relato se dibuja una combinación explosiva donde el amor, el desengaño y la locura cobran vida en un coro de voces femeninas protagonistas de sus destinos, de sus triunfos y fracasos", comenta Nicolás Cruz, al presentar el texto.

Para la autora, "Voces" es un impulso, el "final de un proyecto que llevaba mucho tiempo gestándose, sin ver la luz; y para mí este libro es el primer paso, que espero será el impulso para seguir escribiendo. Cada uno de los cuentos y canciones hablan del amor y desamor, algunos del desconsuelo y locura al enfrentar distintos dolores femeninos y los otros de la liberación y coraje de aceptar lo que somos, con nuestras luces y sombras".

Pero "Voces" no son solo letras, porque Claudia Jiménez es además cantautora y compuso canciones especialmente para cada relato, algo que define como "una hermosa casualidad".

"Los cuentos, al estar en la etapa creativa, tenían canciones de mis artistas favoritos, que imaginé incluir con QR como para musicalizar partes del relato. Pero esas canciones no podían ser públicas por derecho de autor. En la pandemia me reencontré con la guitarra y me puse a componer y le mostré los temas a (el músico) Gael, que se interesó en realizar los arreglos musicales, así cada persona, al estar leyendo, podrá escuchar la música que hace que también esté mi voz en esto que estoy queriendo contar", recuerda.

