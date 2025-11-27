La Feria Internacional del Libro de Santiago continúa hoy con una programación diversa en Estación Mapocho, donde destacan dos lanzamientos: a las 14:00 horas, la antología Comida chilena y patrimonio de la Sociedad de Escritores de Chile, que reúne recetas y memorias de 33 autores; y a las 16:00, Nunca se supo, recopilación de poemas de músicos nacionales encabezada por Chinoy. Más tarde, a las 18:00, se presentará la novela romántica Encuéntrame en las estrellas, de Javiera Valenzuela.

La jornada también incluye actividades culturales como una presentación folclórica del Circo Nacional Chileno a las 13:00, un show de la cantautora y rapera Cata Esfusiva a las 18:00, además del taller de escritura vivencial Mujer, no sé si contarte, de la escritora osornina Jacqueline Lagos.

El día cierra a las 19:00 con un conversatorio del investigador Sebastiano Moneta sobre economía y medio ambiente. Hoy es el último día con entrada gratuita antes de que el acceso comience a cobrarse desde el viernes.

LEER ARTICULO COMPLETO