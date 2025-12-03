¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en la Fórmula 1?

La última fecha del circuito mundial de la Fórmula 1 será este domingo en Abu Dhabi y los conductores Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) aspiran a quedarse con el título mundial.

Los tres principales pilotos que pueden alzarse con el campeonato son: Norris, que tiene 408 puntos; Verstappen, que en busca de su quinto título consecutivo suma 396; y Piastri que está al acecho con 392.

Para el líder de la competencia, es crucial cumplir la misión en la jornada dominical, porque en caso de quedar empatado con alguno de sus perseguidores al final de la competencia, el título quedará en sus manos por la cantidad de victorias en la temporada.

Verstappen y Piastri, en cambio, están obligados a conseguir los mejores resultados posibles este fin de semana, en el sprint y la propia carrera el domingo, y evitar que Norris les saque más puntos de ventaja, considerando que hay 25 en juego.

Revisa la programación de la F1 para este fin de semana:

Sábado 29 de noviembre

Sprint - 07:30 horas

Clasificación del GP Abu Dhabi - 11:00 horas

Domingo 30 de noviembre