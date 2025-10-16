Escándalo: Basquetbolista argentino fue detenido por ahorcar a funcionaria de Cruz Roja

El basquetbolista argentino Luca Vildoza, actualmente en Virtus Bolonia y con pasado en la NBA, fue detenido durante la noche del miércoles recién pasado por agredir y estrangular a una operaria de la Cruz Roja al costado de una carretera italiana.

Los hechos, según la reconstrucción de los medios italianos, sucedieron en torno a las 23.00 (21.00 GMT), justo después del duelo del Virtus ante Mónaco.

El trasandino y su esposa, la voleibolista serbia Milica Tasic, se molestaron por la conducción errática de una ambulancia que se detuvo momentáneamente en un lateral de la vía para verificar la dirección de una emergencia, según la versión del personal médico.

El vehículo de Vildoza obstaculizó el reintegro de la ambulancia a la ruta, para posteriormente bajar y reclamar a los operarios. La situación derivó en insultos y en una primera agresión de Tasic, que tiró del pelo y agarró del cuello a una funcionaria de la Cruz Roja, de 55 años.

La reacción del resto de operarios provocó la intervención de Vildoza, que volvió a agarrar del cuello a la misma operaria.

La policía italiana llegó al lugar tras recibir el llamado del personal de salud y detuvo al matrimonio, que fue trasladado hasta una comisaría.

Sin embargo, la mañana de este jueves ambos fueron puestos en libertad sin restricciones, tal y como explicó el club Virtus Bolonia en un comunicado.

"Esta mañana, la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia", indicaron.

"Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible", sumó el club.

Pese al escándalo, la rápida liberación dejó al exMilwaukee Bucks sin impedimentos de jugar ante Lyon-Villeurbanne por la Euroliga este viernes 17 de octubre.