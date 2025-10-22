Síguenos:
Deportes | Ciclismo | Mountainbike

El Team Chile abrió su participación con un top ten en el Mundial de Ciclismo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cuarteta femenina remató 10ª en el inicio de la acción en Peñalolén.

El Team Chile abrió su participación con un top ten en el Mundial de Ciclismo
En portada

La selección chilena de ciclismo abrió con un top ten su participación el Mundial de Ciclismo de Pista en el Velódromo de Peñalolén luego del décimo lugar logrado por la cuarteta femenina en la persecución.

El elenco nacional, integrado por Scarlet Cortés, Marlen Rojas, Aranza Villalón y Paula Villalón fue la mejor de Sudamérica al establecer un tiempo de 4'27"524 (10º puesto) en los tres mil metros.

El mejor tiempo de lo marcó Italia, que clasificó a los cuartos de final junto a las selecciones de Gran Bretaña, Alemania, Australia, Bélgica, Japón, Suiza y Polonia.

