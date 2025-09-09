Alexis destacó su mentalidad en Sevila y explicó su poca continuidad en Udinese

Alexis Sánchez fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador de Sevilla FC. El delantero chileno se mostró ambicioso y con una mentalidad ganadora, dejando claro que su edad, 35 años, no es un impedimento para rendir al máximo nivel.

"Me estoy preparando físicamente para estar a tope, para estar como un chaval de 20 años. Esa es mi mentalidad siempre", afirmó.

El atacante chileno restó importancia a las dudas que generan su edad, argumentando que "es un número". Para Alexis, la clave está en la combinación de veteranía y profesionalismo. "A veces, la experiencia con el profesionalismo te pueden llevar muy lejos. Hay jugadores que tienen una edad que hacen kilómetros y corren más que un chaval de 20 años", explicó.

Sobre su rol en el vestuario, destacó su intención de ser un referente y exigir a sus compañeros más jóvenes para sacar lo mejor de ellos. "Soy una persona que exijo mucho al más joven. Los gruño, los reto, porque es mi forma de exigir", confesó, añadiendo que su objetivo principal es "ayudar al equipo y darle una alegría a la gente".

Consultado por su última etapa en Udinese, donde tuvo menos minutos de los esperados, Alexis fue claro: "No tuve mucha continuidad, que al final son cosas de gusto del entrenador y se respeta. Pero son cosas pasadas y el presente es acá en Sevilla, estamos con el foco adelante".

Alexis contó que cuando fichó por Inter de Milán, el equipo italiano "llevaba once años sin ganar el 'scudetto', es mucho tiempo para un equipo grande", pero que logró "ganar cinco títulos allí" y, sin querer entrar en comparaciones, auguró "un año lindo porque el ambiente del grupo es bueno".

"La gente en Sevilla, la afición quiere esa alegría que no ha tenido y creo que se ve un ambiente muy positivo. Hay que cambiar la mentalidad, de ir para adelante, que me ha caracterizado siempre", indicó.

"Ahora estoy enfocado en Sevilla, prepararme físicamente, estar al mil, exigir a mis compañeros en los entrenamientos y en los partidos. Es lo que vengo a hacer acá y pretendo hacer desde el viernes", dijo sobre si se acerca una posible vuelta a Chile.