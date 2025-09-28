Almeyda: Alexis Sánchez es un jugador que da alegría y nos contagia su energía

El argentino Matías Almeyda, entrenador de Sevilla, destacó al chileno Alexis Sánchez, titular por primera vez en el equipo y valor crucial en el sufrido triunfo de 1-0 ante Rayo Vallecano como visitante.

"Es un jugador que da alegría y que llegó con una energía que la está contagiando. Ayer estaba con los jóvenes, que le rodeaban, porque es un jugador que habla de fútbol, acciones, jugadores. No está todo el día con el móvil (celular)", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Alexis es, junto con César Azpilicueta, esa clase de líderes que aman lo que hacen. Le están metiendo un amor que ojalá lo transmitan a muchos jóvenes", resaltó.

El estratega puntualizó la entrega del tocopillano: "Es uno de los más bajitos y gana pelotas arriba, no es el más rápido y te gana en corto, se nota que ha jugado a un nivel muy alto".

"No están como a los 22 o 30 años, pero mentalmente están mejor. El fútbol es un juego para vivos", finalizó sobre el chileno de 36 años.