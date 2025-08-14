Piero Maza fue protagonista de polémica en el duelo entre Cerro Porteño y Estudiantes

El árbitro chileno Piero Maza fue protagonista de una polémica en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Estudiantes, al sancionar un penal en el último minuto a favor del equipo argentino.

Cuando se jugaba el tercer minuto de agregado en el Estadio de La Nueva Olla, el juez nacional cobró una supuesta falta dentro del área de Matías Pérez en contra de Guido Carillo.

El mediocampista argentino Santiago Ascacíbar convirtió el penal en el único gol del encuentro, otorgándole la victoria al equipo trasandino y desatando críticas hacia el árbitro en Paraguay.

El entrenador de Cerro Porteño, Diego Martínez, fue uno de los primeros en cuestionar el arbitraje. "No me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano y puede equivocarse, como yo en un planteamiento. No me parecieron acertadas varias de sus decisiones. Tiene un equipo que lo asiste, y en esas resoluciones no estuve de acuerdo", señaló el técnico.