La emoción de Dembélé tras ganar el Balón de Oro: Que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional

En una de las noches más especiales de su carrera, el delantero francés Ousmane Dembélé compartió la emoción de conseguir por primera vez el Balón de Oro tras su temporada en París Saint-Germain, dando un emotivo discurso.

"Es increíble lo que acaba de pasarme. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias a PSG, que me vino a buscar en 2023, al presidente (Nasser Al-Khelaifi) y a todos en el club", comenzó mencionando.

Seguido a eso, el "Mosquito" repasó su trayectoria diciendo: "Gracias a todos los equipos en los que jugué como Stade Rennes, Borussia Dortmund y FC Barcelona, equipo con el que soñé y aprendí al lado de (Lionel) Messi y (Andrés) Iniesta".

"Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado. Agradezco a Luis Enrique, quien ahora es como mi padre. Este es un premio individual, pero nos lo llevamos todos como equipo, porque pudimos conquistar trofeos colectivos", añadió.

Finalmente, Dembélé expresó entre lágrimas: "Gracias al seleccionador, que siempre me recuerda que puedo estar en la selección. Y a mi madre, que siempre me apoyó en los momentos difíciles. También a mi agente. Hasta el final estaremos juntos".