Marta volvió a la lista de candidatas al Balón de Oro Femenino

La brasileña Marta, emblema del fútbol femenino y recientemente proclamada campeona de la Copa América, regresa a la lista de candidatas al Balón de Oro, en la que figuran las españolas Aitana Bonmatí, ganadora de las dos últimas ediciones, y Alexia Putellas, vencedora en 2021 y 2022, además cinco jugadoras inglesas.

Junto a Marta, de 39 años, cuarta en 2018, figura la primera nominación de su compatriota Amanda Gutierres, gracias al triunfo de la Canarinha en la Copa América.

La victoria en la Eurocopa, mientras, permitió a cinco jugadoras inglesas entrar en la lista y plantar cara a las españolas, que han ganado las cuatro últimas ediciones y que dominan este trofeo en los últimos años.

Pero haber conservado el título de campeonas de Europa da una ventaja a las inglesas, cinco en la lista: Alessia Russo, Leah Williamson y Chloe Kelly, de Arsenal; y Lucy Bronze y la portera Hannah Hampton, de Chelsea.

Las primeras tres corren aún con más favoritismo luego de ganar la Euro y la Champions.