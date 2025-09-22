Ousmane Dembélé se coronó como mejor futbolista de la temporada tras ganar el Balón de Oro 2025

El francés Ousmane Dembelé, delantero de París Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la prestigiosa revista France Football y la UEFA, en una ceremonia celebrada en el teatro Chatelet de París.

El futbolista de 28 años se impuso al otro favorito, el joven español Lamine Yamal. El puntero de FC Barcelona completó el podio junto a otro futbolista de PSG, el portugués Vitinha.

Por su parte, Dembélé se emocionó al recibir el premio después de su gran temporada en la que consiguió junto al elenco parisino la Ligue 1, Copa de Francia y la primera UEFA Champions League en conjunto a la Supercopa de Europa.

Con esto, el oriundo de Vernon y nacido futbolísticamente en Stade Rennes relevó en el palmarés al mediocampista español Rodri Hernández, quien consiguió el premio jugando para Manchester City la temporada pasada.

Así mismo, el "Mosquito" es el primer francés que ostenta este galardón desde que recayó en el atacante Karim Benzema, entonces delantero de Real Madrid y actualmente en Al Ittihad.

Dembélé es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y el propio Benzema (2022).