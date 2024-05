Williams Alarcón apuntó a una revancha: Mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad

El futbolista chileno Williams Alarcón repasó su positivo presente en Huracán de Argentina, pero también evidenció su deseo de tener una revancha en Colo Colo, donde no logró destacar y tuvo que emigrar para encontrar un mejor nivel.

En conversación con DSports, el mediocampista confesó que "mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad. En el momento que estuve con Gustavo Quinteros, tuve un par de reuniones con él, porque yo quería jugar y me sentía 100 por ciento LISTO para hacerlo".

Respecto a su partida desde el "cacique" en 2021, reveló que Quinteros "optaba por otras variantes y le hice saber que quería salir a jugar, que no me servía estar acá en la banca y jugar 5 o 10 minutos. Hablé con él y Conversó con la dirigencia para que me dejaran salir. Gracias a Dios, pude irme. Hoy estoy donde estoy por tomar buenas decisiones en conjunto con mi familia".

Alarcón también tuvo palabras para su presencia en le prenómina de La Roja para la Copa América: "Para cada jugador es un sueño representar a su país. Creo que estoy en un buen momento de mi carrera. Obvio que me ilusiono en estar y aportar a la selección. Hay muy buenos jugadores y un buen cuerpo técnico".

Sobre su gran momento al otro lado de la cordillera, el seleccionado criollo indicó que "acá todos se preparan para llegar a lo más alto del fútbol. Llegas dos horas antes a los entrenamientos, tomar desayuno, entrenar y luego gimnasio nuevamente. El fútbol argentino es mucho más intenso que el chileno, al jugador chileno le hace bien para estar en un buen nivel".

Por último, Alarcón recordó su breve paso por el club español Ibiza, puntualizando que "me sirvió estar en la segunda división de España, sentía que estaba preparado, pero me faltaban muchas cosas. Tuve que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Vine a esta liga muy competitiva que es la argentina y me estoy preparando para volver a Europa".