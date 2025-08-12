Tribunal de Disciplina tomó decisión por denuncia del árbitro Felipe González contra Arturo Vidal

Arturo Vidal, volante y referente de Colo Colo, fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP a la sesión del martes 19 de agosto, por sus dichos al árbitro Felipe González el pasado domingo, tras el empate con Everton en Viña del Mar.

De acuerdo al informe arbitral de González, Vidal, quien no estaba inscrito en la planilla del partido, lo interpeló en el momento en que se dirigía a camarines, reclamando por el penal de último minuto que permitió el empate de los viñamarinos.

"¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR o no?, son carepalo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'", fueron los dichos de Vidal, según consignó González.

Vidal podrá estar presente en el clásico ante Universidad Católica este fin de semana en el Monumental, pero arriesga perderse los futuros partidos con Colo Colo, entre ellos Superclásico con la U, programado para finales de agosto.

De acuerdo a Angel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, Vidal, como no fue inscrito en planilla, no puede ser castigado por lo indicado en el artículo 63 del código de penalidades, pero sí dentro del artículo 60, por atentar contra el fair play y la ética deportiva; y la sanción, en ese artículo, puede ser de uno a 50 encuentros.