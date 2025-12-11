Borró su pasado albo: Mauricio Isla eliminó fotos relacionadas con Colo Colo de su Instagram

Tras el fracaso en el año de su Centenario, en Colo Colo de inmediato comenzaron a reestructurar el plantel con miras a la próxima temporada y en ese sentido, cuatro jugadores fueron desvinculados, entre ellos uno de los referentes: Mauricio Isla.

El exseleccionado chileno terminaba contrato y en el club decidieron no renovar su vínculo.

Tras ello, el bicampeón de América tomó una drástica decisión y borró de su Instagram todas las fotos relacionadas con Colo Colo e incluso dejó de seguir al cuadro albo.