Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Borró su pasado albo: Mauricio Isla eliminó fotos relacionadas con Colo Colo de su Instagram

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zaguero terminó contrato y no seguirá en el cuadro albo.

Borró su pasado albo: Mauricio Isla eliminó fotos relacionadas con Colo Colo de su Instagram
Tras el fracaso en el año de su Centenario, en Colo Colo de inmediato comenzaron a reestructurar el plantel con miras a la próxima temporada y en ese sentido, cuatro jugadores fueron desvinculados, entre ellos uno de los referentes: Mauricio Isla.

El exseleccionado chileno terminaba contrato y en el club decidieron no renovar su vínculo.

Tras ello, el bicampeón de América tomó una drástica decisión y borró de su Instagram todas las fotos relacionadas con Colo Colo e incluso dejó de seguir al cuadro albo.

