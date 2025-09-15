Nicolás Tagliani: "Colo Colo es donde peor lo pasé, los dirigentes fueron unos chantas"

El exfutbolista argentino Nicolás Tagliani se refirió a su paso por Colo Colo en 2002, donde criticó duramente su experiencia: "Es donde peor lo pasé; los dirigentes fueron unos chantas".

"Los responsables de ese momento, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, yo los meto a todos en una bolsa de basura y los tiro porque eran un desastre", comentó el ex Cobreloa y Palestino en una entrevista con 24 Horas.

Tagliani también llenó de críticas al técnico de ese momento: "El técnico, que era Jaime Pizarro, no se manejó bien. Se manejaba muy mal, no sé por qué".

"Pizarro me hizo responsable de todo, y creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista. ¡Pero mira cómo es la vida, la idiosincrasia de la vida! Hoy tengo muchos amigos de Colo Colo y la gente me trata de primera", afirmó.

Sobre la situación económica, señaló: "Era un plantel que cobraba dos pesos, casi nada", en referencia al año en que el club se declaró en quiebra.

Por último, se refirió a su salida de Colo Colo: "Cuando me tocó irme, fue por un problema con Principiano; me hicieron el hazmerreír de todo. A Vicente Principiano lo detienen en Vitacura por un tema de alcoholemia y -", aclaró.