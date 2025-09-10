Tribunal dictó sentencia contra Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada

Gabriel Ruiz-Tagle, exministro de Deporte y expresidente de Blanco y Negro, fue sentenciado a 30 días de presidio (con beneficio de remisión condicional) y la prohibición de ejercer cargos en empresas reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en los próximos dos años, por infracción a la Ley de Mercado de Valores.

Esta sentencia, que leyó el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, es por el delito de uso de información privilegiada. En 2018, Ruiz-Tagle vendió de acciones de Blanco y Negro, conociendo previamente los estados financieros de la sociedad anónima, una situación que es penada por la ley.

Sin embargo, Ruiz-Tagle no cumplirá la condena de prisión en un centro penitenciario, ya que gozará del beneficio de remisión condicional de la pena por el período de un año, sujeto a control administrativo y a la asistencia a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

Esta condena fue menor a la que había solicitado la Fiscalía, de tres años de presidio y la inhabilidad de ejercer cargos empresariales por cinco años.

"Es una pena importante para una persona de esta actividad que se desempeña regularmente en directorios de diversas sociedades anónimas que están controladas por la CMF", explicó el fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte al medio El Dínamo.