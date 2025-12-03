ANFP inició venta de entradas para la final de la Copa Chile entre Huachipato y Limache
El duelo se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua.
La definición de la Copa Chile 2025 ya tiene todo listo para coronar a un monarca inédito en la historia del certamen con Huachipato y Deportes Limache en la final que tendrá lugar este próximo 10 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua.
De este modo, la ANFP habilitó la venta de entradas a través del sistema PuntoTicket y, a diferencia de otros encuentros de alta convocatoria, este partido no tendrá ninguna restricción de aforo especial ni requisitos de enrolamiento previo en el Registro Nacional del Hincha.
En cuanto a los valores, y pese a la solicitud de tickets a mil pesos por parte de la dirigencia limachina, los precios oficiales se fijaron en un rango que parte desde los $5.500 para las Galerías (Norte para Huachipato y Sur para Limache) y los $11.000 para los sectores de Andes.
Además, existe una entrada general para Pacífico Mixto a $19.800, destacando también la inclusión de tickets para niños en casi todas las localidades a un precio rebajado de $2.200.