¿Cuándo y dónde ver la final de Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache?

La final de la Copa Chile tendrá un campeón inédito este año cuando Huachipato y Deportes Limache se vean las caras en el Estadio El Teniente para darle fin a la temporada y definir qué equipo dirá presente en la Copa Libertadores 2026 con el "Chile 4".

Mientras que los "acereros" llegaron a esta instancia después de superar ajustadamente a Audax Italiano con un 4-3 en el global, el conjunto "tomatero" lo hizo a la par de su debut en Primera División con un holgado 1-8 frente a Deportes La Serena.

Con estos antecedentes, ambos equipos tienen todo listo para verse las caras el miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en Rancagua y bajo la transmisión televisiva de TNT Sports junto a su señal en streaming por HBO MAX.

Además, todos los detalles y el minuto a minuto de este último encuentro en el balompié nacional podrás seguirlos gracias al Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.